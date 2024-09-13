The Hill рассказало, как Харрис будет атаковать Трампа 4 13.09.2024, 15:54

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Демократы делают ставку именно на нападки.

Союзники кандидата в президенты от Демократической партии США Камалы Харрис ожидают, что она будет продолжать придерживаться тактики «нападок» на своего оппонента Дональда Трампа, сообщает The Hill.

Демократы, обсуждая президентские дебаты 10 сентября, часто вспоминают, как Трамп «попадал в ловушки» Камалы Харрис и сбивался с темы. Харрис пыталась задеть Трампа, поднимая вопросы, которые касаются его интересов, такие как количество присутствующих на его митингах, финансовое положение и насмешки со стороны мировых лидеров.

Отмечается, что Национальный комитет Демократической партии готовит рекламную кампанию, в которой будут использованы заявления Харрис по количеству людей на митингах Трампа. Эту рекламу планируют показывать на мобильном билборде во время мероприятия кампании Трампа в Аризоне на следующей неделе.

По словам источников, приближенных к команде Харрис, ее кампания намерена воспользоваться любыми возможными возможностями, чтобы зацепить Трампа.

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