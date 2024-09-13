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Историка приговорили к четырем годам колонии

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  • 13.09.2024, 15:58
  • 4,186
Историка приговорили к четырем годам колонии

За интервью.

В Минском городском суде вынесли приговор историку Игорю Мельникову. Ему назначили четыре года колонии за интервью независимому СМИ, которое в Беларуси признано «экстремистским формированием», сообщили в прокуратуре.

В ведомстве сообщили, что речь идет об уголовном деле «в отношении 44-летнего уроженца Бобруйска Могилевской области, которому инкриминировано иное содействие экстремистской деятельности» (ч.1 ст.361−4 УК). Имя Игоря Мельникова не называется.

По версии прокуратуры, 26 января 2022 года в Польше Мельников «в целях осуществления экстремистской деятельности, в том числе популяризации медиа-ресурсов экстремистской направленности, вовлечения в экстремистскую деятельность большего числа граждан, распространения экстремистских материалов», дал интервью независимому СМИ и тем самым «оказал содействие экстремистской деятельности» ресурса.

На суде историк признал вину. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Приговор в силу пока не вступил, может быть обжалован и опротестован.

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