закрыть
13 сентября 2024, пятница, 17:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Японские ученые открыли новый вид морских звезд

  • 13.09.2024, 16:12
Японские ученые открыли новый вид морских звезд
Фото: Kobayashi/scitechdaily

Этот вид отличается своей уникальной окраской.

Ученые из Токийского университета открыли новый вид морских звезд — Paragonaster hoeimaruae. Он отличается ярко-красной верхней стороной и бежевым основанием. Подробнее о своем открытии исследователи рассказали в статье, опубликованной в Journal of Natural History (JNН).

В период с 2021 по 2023 год исследователи собирали образцы морских звезд, используя креветочные и крабовые ловушки, а также траловые сети. Первая морская звезда нового вида была поймана с рыболовного судна Hoei-maru, и в честь этого судна было дано название виду — Paragonaster hoeimaruae.

Этот вид отличается своей уникальной окраской — ярко-красной «лицевой» стороной и бежевым основанием. Морская звезда относится к семейству Pseudarchasteridae, ранее известному по четырем другим видам, обитающим в водах Японии.

Исследователи отметили, что морские звезды, подобно морским ежам и огурцам, относятся к иглокожим. Эти существа являются хищниками, использующими присоски на своих конечностях для вскрытия моллюсков и последующего их поедания.

Также было зафиксировано обнаружение крупной морской звезды Gephyreaster swifti, ранее обитавшей только у побережий США и Канады. Это открытие подтвердило, что разнообразие морских видов в водах Японии остается недооцененным.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов