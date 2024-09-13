На политзаключенного анархиста Дедка завели новое уголовное дело 1 13.09.2024, 16:40

Николай Дедок

Ему могут добавить три года тюрьмы.

На политзаключенного анархиста Николая Дедка завели новое уголовное дело, пишет «Новы Час» со ссылкой на свои источники. Ему могут добавить от одного до трех лет к тому сроку, который он уже отбывает.

Анархист Николай Дедок уже отбывает пятилетний срок по приговору, который ему вынесли в ноябре 2022-го. Освободиться он должен был 25 апреля 2025 года.

Однако в заключении на активиста завели новое дело по ст. 411 УК (Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения). По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок от года до трех лет.

Возбуждение дел по статье 411 УК в отношении белорусских политзаключенных — обычная практика, которая используется для дополнительного давления, отмечали правозащитники. В июле, например, по этой статье добавили полтора года заключения Эдуарду Бабарико. Спецдокладчица ООН по Беларуси Анаис Марин рекомендовала ее упразднить.

В июне Николая Дедка и многих других политзаключенных гродненской тюрьмы № 1 отправили в ШИЗО. Как стало известно «Новаму Часу», Николай вышел оттуда только в сентябре. Кроме этого, более года политзаключенного содержат в одиночной камере. За решеткой он продолжает самообразование, изучает иностранные языки, заказывает книги. У него проблемы со здоровьем: болит желудок, бывает головная боль.

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