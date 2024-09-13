NYT: Украина и РФ начали финальную битву на фронте 13.09.2024, 16:53

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Чтобы улучшить переговорные позиции.

Украина твердо заявила о намерении провести второй саммит мира уже этой осенью, чтобы предложить окончательную формулу прекращения войны. В ожидании этого Украина и Россия стремятся достичь как можно больших успехов на фронте прямо сейчас, чтобы иметь более сильную позицию на мирных переговорах. Об этом пишет The New York Times.

«Самая неотложная дипломатия», которая происходит сейчас между Украиной и ее партнерами, направлена на то, чтобы дать украинцам способность сформировать поле битвы в свою пользу, говорят авторы публикации. Это имеет значение еще и потому, что Кремль, похоже, не заинтересован в переговорах, но его мнение может измениться с изменением ситуации на фронте, говорится в статье.

Показательно, что дипломатические дискуссии на эту тему оживились после начала украинской операции в Курской области и усиления украинских ударов по российским нефтяным объектам. И в этом же контексте продолжаются дипломатические дискуссии о снятии ограничений на удары западными ракетами по территории РФ.

Президент Киевской школы экономики и бывший министр экономического развития Украины Тимофей Милованов отметил, что усиленный военный потенциал Украины, ее способность наносить быстрые удары по стратегической нефтяной инфраструктуре РФ мог бы посадить господина Путина за стол переговоров.

«Путин не верит ни в какую дипломатию; он просто играет в эту игру. Но я думаю, что он также хочет видеть доказательства. Знаете, принесите квитанции. Итак, есть ли у Украины возможности?» - сказал господин Милованов.

Уильям Х. Макрейвен, американский адмирал в отставке, признался, что до Курской операции ВСУ он считал лучшим возможным для Украины вариантом мира простое перемирие с гарантиями безопасности от союзников и замороженными деньгами России. Но вторжение на Курщину удивило его и дало Украине козырь.

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