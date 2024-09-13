Политолог: Судьба Лукашенко решена 1 13.09.2024, 16:55

1,948

Диктатор сегодня — полный ноль.

Эстонский историк и политолог, экс-депутат эстонского парламента Аарне Веедла рассказал «Радыё Рацыя» об оптимистичных перспективах Беларуси.

— Будьте уверены, когда в России произойдут изменения, и там появятся более реалистичные руководители, то Беларусь сможет направиться в сторону ЕС.

Повторю, самым естественным членом Европейского Союза в этом регионе является не Украина, а Беларусь, — подчеркнул эстонский политик.

В то же время он не видит конкретных вариантов свержения путинского режима, который будет поддерживать Лукашенко до последнего.

— О каком Лукашенко вы говорите? У него нет никаких перспектив, он ноль в политическом смысле. Он может держаться за свое кресло, но его судьба решена.

Да, мы видим, что наверняка в 2025 году он в очередной раз пойдет на выборы, хоть сейчас и пытается всех обмануть, показывая каких-то фейковых преемников.

И Москва молчит, мы не знаем, что намерен предпринять Кремль, в том числе и с этими выборами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com