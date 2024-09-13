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Политолог: Судьба Лукашенко решена

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  • 13.09.2024, 16:55
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Политолог: Судьба Лукашенко решена

Диктатор сегодня — полный ноль.

Эстонский историк и политолог, экс-депутат эстонского парламента Аарне Веедла рассказал «Радыё Рацыя» об оптимистичных перспективах Беларуси.

— Будьте уверены, когда в России произойдут изменения, и там появятся более реалистичные руководители, то Беларусь сможет направиться в сторону ЕС.

Повторю, самым естественным членом Европейского Союза в этом регионе является не Украина, а Беларусь, — подчеркнул эстонский политик.

В то же время он не видит конкретных вариантов свержения путинского режима, который будет поддерживать Лукашенко до последнего.

— О каком Лукашенко вы говорите? У него нет никаких перспектив, он ноль в политическом смысле. Он может держаться за свое кресло, но его судьба решена.

Да, мы видим, что наверняка в 2025 году он в очередной раз пойдет на выборы, хоть сейчас и пытается всех обмануть, показывая каких-то фейковых преемников.

И Москва молчит, мы не знаем, что намерен предпринять Кремль, в том числе и с этими выборами.

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