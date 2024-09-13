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Зеленский: Все пункты плана победы Украины зависят от решения Байдена

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  • 13.09.2024, 17:14
  • 2,464
Зеленский: Все пункты плана победы Украины зависят от решения Байдена

Не Путина.

План победы Украины является стратегическим, и все его пункты зависят от решения президента США Джо Байдена, а не российского диктатора Владимира Путина.

Об этом в пятницу, 13 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский на ХХ встрече Ялтинской Европейской стратегии (YES)

«Я не уверен, что могу поделиться всеми деталями, я дал слово президенту Байдену. Однако, действительно, план стратегический и он — посередине между саммитами мира. Этот план — об Украине, о наших военных. Там немного пунктов, но думаю, что это хорошо. Каждый из них будет зависеть от решения Байдена, а не Путина. Я не могу дать 100%, что это остановит Путина, но это точно сделает Украину сильнее», — заявил глава украинского государства.

11 сентября Зеленский сообщил, что на втором саммите мира Украина должна представить план победы, чтобы принудить Россию к дипломатическому окончанию войны.

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