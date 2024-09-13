«Реал» продлил контракт с украинским вратарем 1 13.09.2024, 17:55

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Именно этот футболист сыграл «решающую роль» в завоевании трех трофеев.

Вратарь национальной сборной Украины по футболу Андрей Лунин продлил контракт с футбольным клубом «Реал» (Мадрид, Испания) до 2030 года. Об этом 13 сентября проинформировал сайт «Реала».

ФК «Реал» Мадрид и украинский футболист Андрей Лунин договорились о продлении контракта игрока, связав его с клубом до 30 июня 2030 года. Лунин прибыл в «Реал» в 2018 году в возрасте 19 лет и был частью основного состава с 2020 года», – говорится в сообщении.

В испанском клубе отметили, что с «Реалом» Лунин выиграл 10 трофеев, из которых три – в прошлом сезоне: Лигу чемпионов УЕФА, национальный чемпионат Испании (LaLiga) и Суперкубок Испании. «Реал» считает, что выступления Лунина сыграли «решающую роль» в завоевании последних трех трофеев.

«Український футбол» пишет, что новый контракт Лунина с «Реалом» включает в себя сумму отступных, которая составит €35 млн. Заинтересованные клубы смогут активировать эту опцию с лета 2025 года.

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