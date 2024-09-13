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Медики изучили, что происходит с поступлением в белорусские медвузы

  • 13.09.2024, 18:05
  • 1,420
Медики изучили, что происходит с поступлением в белорусские медвузы

Количество «целевиков» неумолимо растет.

Фонд медицинской солидарности провел анализ вступительных кампаний в медицинские университеты страны за период с 2014 по 2024 годы, чтобы исследовать некоторые важные изменения, которые сейчас происходят в этой области.

Изучена динамика количества зачисленных студентов, изменения в проходных баллах, особенности целевой подготовки, сообщает телеграм-канал «Белые халаты».

В Беларуси 4 медицинских университета, и за последние 10 лет туда поступило более 29 тыс. студентов. На графике ниже представлены данные о поступлении по годам с разделением на «платников», «целевиков» и «нецелевиков». Заметна динамика увеличения набора по целевым направлениям — то есть тех людей, которые, поступая уже на первый курс вуза, обязаны после пройти отработку в конкретном государственном лечебном учреждении (Смотри график по количеству поступивших).

Если сравнить соотношение первокурсников и практикующих врачей, то окажется, что в Беларуси на одного студента-первокурсника приходится около 17,6 врачей.

В США на одного студента-первокурсника приходится около 38,8 врачей.

Аналогичный показатель для Франции на 2020 год — 23 врача на одного студента.

Получается, что мы набираем больше студентов, чтобы сохранять среднемировое количество врачей на душу населения. Это значит, что белорусские врачи уходят из отечественной медицины значительно чаще, чем в США или Франции. При этом стоит учитывать, что в США и Франции не практикуется система принудительного распределения студентов медвузов.

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