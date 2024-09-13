CNN: Трамп против еще одних дебатов с Харрис 6 13.09.2024, 18:11

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Дональд Трамп

Он опасается повторения ситуации.

Отказ Дональда Трампа участвовать в еще одних президентских дебатах с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис знаменует собой важный момент в президентской кампании США 2024 года и намекает на уязвимость политической карьеры бывшего президента, построенной на его телевизионной славе. Трамп заявил, что ему не нужен матч-реванш, поскольку он считает, что выиграл дебаты 10 сентября.

Но есть и другое возможное объяснение: Трамп, который обычно не может устоять перед шансом доминировать на телеэкране, не хочет повторения противостояния, в котором он был неподготовленным и несосредоточенным и упустил свой лучший шанс победить своего оппонента, сообщает Стивен Коллинсон, старший репортер CNN Politics (перевод — zn.ua).

Трамп может быть прав в том, что пытается избежать еще одних дебатов, поскольку, согласно последнему опросу, Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа с 47% против 42%.

- Республиканский кандидат часто меняет свое мнение. Но его заявление о том, что последующих дебатов не будет, казалось более непоколебимым, чем многие его предыдущие заявления и выступления, — считает Коллинсон.

Отметим, что республиканцы призывают Трампа согласиться на еще одни дебаты с Харрис. Один из республиканцев видит в этом «хорошую возможность» для Трампа. Кроме того, представители Республиканской партии недовольны выступлением своего кандидата на прениях 10 сентября. Они даже винят друг друга в провалах во время президентских дебатов в США.

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