Белорусы придумали оригинальный способ, чтобы быстрее записаться на подачу на польскую визу

Белорусы придумали оригинальный способ, чтобы быстрее записаться на подачу на польскую визу1
- 13.09.2024, 18:18
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В этом им помогают и объявления на «Куфаре».
Желающие записаться на польскую визу сегодня сталкиваются с тем, что ждать свободной даты приходится не один месяц. При этом из-за особенностей приема документов обратиться не в «свой» визовый центр, даже если там есть места, нельзя. Ситуацией воспользовались предприимчивые люди, которые предлагают (не бесплатно, конечно) помочь оформить прописку в другой области, чтобы подать там документы и получить визу.
«Зеркало» изучило такие объявления и поговорило с теми, кто менял регистрацию ради шенгена.
В чем связь между подачей на визу и местом жительства?
Подавать документы на польскую визу можно не в любом визовом центре страны. Все они разделены на три условные юрисдикции, и искать свободные даты вы можете только в той, к которой относитесь по своей регистрации, то есть прописке.
Так, в визовых центрах Минска, Могилева и Гомеля могут получить визу только зарегистрированные в Минской, Могилевской, Гомельской и Витебской области (так называемый Минский округ). Но с такой пропиской вас уже не примут в Бресте, Барановичах или Пинске: в эти визовые центры могут приходить белoрусы, прописанные в Брестской области.
Причем регистрация должна быть постоянной. Временная прописка подойдет только вместе с дополнительными документами, подтверждающими, что вы учитесь или работаете в этом городе.
Подобные ограничения привели к тому, что белoрусы начали искать способы, как их обойти, чтобы быстрее получить заветную визу.
— Конечно, многое зависит от типа визы. Например, в Брестском округе так же сложно записаться на туристический шенген типа C, как и в Минском, на них тоже высокая нагрузка. Но на другие типы виз записаться легче. В Гродненском похожая ситуация. Поэтому в целом «словить» там дату безусловно проще, чем в Минском округе. С этим связаны случаи, когда предлагают сделать регистрацию платно, чтобы можно было подаваться. Иногда клиенты даже сами перепрописываются, если есть такая возможность, — рассказала главная редактор Visaflow.live Анастасия Лысоковская.
«Сейчас в Минске туго с записями»
Минчанка Ксения записалась на визу в Пинске на прошлой неделе. Для этого пришлось менять регистрацию. Ксении повезло: в этом городе у нее живет родственница, поэтому услуги «помощников» по прописке ей не понадобились.
— Я просто приехала в Пинск, и она меня прописала у себя в квартире, — рассказывает девушка. — Все было быстро: в пятницу приехала, мы с ней сходили и все сделали, а уже во вторник я получила паспорт и записалась на визу.
На свежую дату прописки, вспоминает Ксения, сотрудники визового центра внимания не обратили. Главное, чтобы она относилась к округу, в котором хочешь получить визу. А свою мотивацию собеседница объясняет просто:
— Сейчас в Минске туго с записями, а у меня учеба [в Польше], и нужно было быстренько что-то делать.
Перед тем как поехать в другой город, Артем около месяца пытался записаться на визу по месту жительства (мужчине нужен рабочий шенген). Но после неудачных попыток решил изменить стратегию.
— В Гродно были свободные слоты, которые висели достаточно долго, поэтому я записался туда, — рассказывает мужчина. — Сразу после записи позвонил по объявлениям на «Куфаре» и договорился о прописке. На следующий день я уже был в Гродно, прописку сделали за полчаса. Это было в конце августа. Мне все обошлось в 150 рублей, плюс билеты туда и назад.
Документы на визу мужчина подал на этой неделе. Рассказывает, что анкету заполнял сам, чтобы не «поощрять» посредников.
— Ничего сложного в этом нет, — считает Артем. — Посмотрим, какой будет результат.
В чатах в Telegram, в которых обсуждают подачу на визы, тема регистрации встречается достаточно часто. Многие спрашивают, есть ли смысл делать прописку в Гродно или Бресте, чтобы «словить» там дату на подачу. Им отвечают, что смысл есть. Некоторые делятся своими успешными примерами. Именно такой был у Ивана.
— Вчера сделал пинскую прописку, сегодня записался, — рассказал он 11 сентября. — До этого на минский регион два месяца не мог поймать дату.
В ответ на вопросы других пользователей мужчина уточнил: регистрацию делал через знакомых.
— А так есть люди, которые продают их. На «Куфаре» даже есть объявления, — поделился он.
Сэкономить время, но не деньги. Вот за сколько можно купить регистрацию
На «Куфаре» журналисты нашли около десятка актуальных объявлений с предложениями сделать регистрацию в Гродно или Бресте и областях. В большинстве указано, что цена «договорная». Сумму, как правило, озвучивают в переписке.
— [Для подачи на визу] прописку делаю, в течение дня [подписываем] договор [и потом] подача на регистрацию, — ответили по одному из объявлений. — Паспорт забирать через один-три дня, точно не помню. Цена — 600 рублей, потом надо прописаться обратно [по своему адресу].
Есть предложения, в которых стоимость уже указана. Например, регистрацию в Гродно предлагают за 70 рублей, а в Бресте уже за 1500. В этом объявлении прямо сказано, что его автор готов регистрировать для подачи на визу. Он даже может записать вас в визовый центр (но уже за отдельную плату).
Повышенный спрос, судя по всему, влияет и на стоимость предложения. Поэтому обозначенная сумма не всегда совпадает с той, которую в итоге озвучивают в переписке. Например, автор одного из объявлений указал, что цена регистрации — 99 рублей. Но потом захотел больше.
— По приезде в Гродно я ставлю штамп менее чем за два часа, — написал продавец и предупредил, что «много желающих». — Сегодня место есть, а через три дня, пока вы решитесь, может быть не актуально. Регистрация — от 250 долларов.