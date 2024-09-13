Для ATACMS и Storm Shadow есть сотни целей в России: анализ The Times 13.09.2024, 19:05

1,894

Удары по РФ западными ракетами позволили бы обеспечить необходимое сдерживание.

Как только произойдет изменение в политике Запада относительно использования ракет большой дальности, Украина нанесет удар по российским авиабазам, складам боеприпасов и другим военным целям, угрожающим ее территории, пишет The Times (перевод - «Униан»).

Как отметил научный сотрудник Института изучения войны, американского аналитического центра Джордж Баррос, кроме авиации, которую РФ могла отвести от границ, есть «сотни других высокоценных объектов», которые россияне не могут вывести из зоны действия ATACMS.

Также указывается, что англо-французские ракеты Storm Shadow особенно полезны для проникновения в бункеры, они могут поражать склады горючего, базы ремонта и восстановления транспортных средств, командные пункты и другие логистические узлы.

«Отказ от этих баз может ухудшить российскую логистику в масштабах и сократить способность России доставлять материалы на фронт в Украине», - добавил Баррос.

Украинский военный источник добавил, что изменение политики Запада позволило бы предотвратить российские удары и обеспечить необходимое сдерживание: «Все это для того, чтобы приблизить нас к концу войны».

Старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Международном институте стратегических исследований Бен Барри заявил, что американские ракеты все же более эффективны против ряда целей на поле боя:

- У них есть боеголовка, которая предназначена для взрыва на поверхности, поэтому они очень хороши для таких целей, как артиллерийские батареи, штабы дивизий, склады боеприпасов и объекты зенитных ракет. Они не так полезны против целей, для которых полезна Storm Shadow. Это как сравнивать нож и вилку: можно использовать любой из них, но лучше использовать их вместе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com