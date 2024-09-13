Может ли инспектор ГАИ остановить машину «просто так»?8
- 13.09.2024, 19:13
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Разбирались автоэксперты.
В редакцию abw.by обратился читатель Игорь, которого недавно остановил инспектор ГАИ на Минской кольцевой автодороге. Требование о предъявлении документов показалось ему странным, ведь он ничего не нарушал.
Игорь: «Документы я, конечно же, предъявил, с ними у меня все в порядке. Но попутно спросил у инспектора причину остановки. Тот ответил, что это просто проверка.
Еще со времен автошколы я помню, что согласно ПДД водитель имеет право знать причину, по которой инспектор ГАИ остановил автомобиль. То есть причина все же должна быть. Например, какое-то правонарушение. А остановка машины – это уже следствие нарушения, если я правильно все понимаю.
По факту получается, что инспектор ГАИ остановил меня просто так, без нарушений правил с моей стороны. Не скажу, чтобы я времени много потратил, но вопрос все же остался: может ли инспектор останавливать автомобили просто так?»
Простая проверка?
Согласно п. 8.2 ПДД водитель действительно имеет право знать причину, по которой инспектор ГАИ остановил транспортное средство, а также фамилию и должность остановившего.
Но! Если бы читатель полностью прочитал Главу 3 ПДД «Права и обязанности водителей», в 12-м пункте этого раздела он нашел бы следующее:
«Водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и страховку».
Согласно постановлению cовмина №1851 «Об утверждении Положения о государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел» (далее – Положение), одной из основных задач ГАИ является осуществление контроля за соблюдением законодательства в области дорожного движения. Об этом же говорится и в ст. 8 и ст. 11 Закона «О дорожном движении» №313-З.
Государственная автомобильная инспекция в области дорожного движения осуществляет контроль за соблюдением правил дорожного движения и иных актов законодательства в области дорожного движения, а также выполняет иные контрольные (надзорные) функции, предусмотренные законодательными актами.
Как было сказано выше, водитель обязан иметь при себе и предъявлять инспектору ГАИ необходимые документы – это законодательно закрепленное правило, соблюдения которого требует Госавтоинспекция в рамках имеющихся у нее полномочий.
Таким образом, проверка наличия документов у водителя – это и есть причина, по которой инспектор ГАИ остановил машину читателя.