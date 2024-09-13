«Дальше будет интереснее»: эксперт по авиации об успехах украинских спецслужб в Черном море 13.09.2024, 19:24

1,424

Украинские БпЛА могут контролировать воздушное пространство в Черном море.

11 сентября во время операции в акватории Черного моря украинские разведчики уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК. Операция ГУР Украины вероятно могла происходить с помощью БпЛА Bayraktar TB2, который может видеть цель на расстоянии более 50 километров.

Беспилотные системы, которые сейчас активно развивает и продвигает Украина, стали мощным решением для ее защиты. Об этом «24 Каналу» рассказал заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, добавив, что оккупантам теперь будет сложнее выполнять свои задачи.

БпЛА могут контролировать воздушное пространство в море

Авиаэксперт подчеркнул, что Украина теперь имеет возможность с помощью беспилотников не только уничтожать морские цели, но и контролировать воздушное пространство в море. По его словам, россияне понимают, что, кроме того, что они могут быть поражены беспилотными средствами, которые есть в Черном море, так же и с помощью самолетов, которые будут прикрывать эти беспилотники.

Храпчинский отметил, что самолеты, которые получила Украина, могут защищать и «зерновой коридор», и работать для защиты объектов, которые находятся в море.

- Дальше будет интереснее, потому что есть большое количество интересных разработок. Я недавно вернулся из командировки из США, общался с американскими военными, они положительно отзываются об украинских разработках, которые используются на линии фронта. Они говорят, что некоторые системы, на которые они не рассчитывали, сейчас работают гораздо эффективнее, чем ожидалось, – рассказал авиаэксперт.

Отметим, что в ГУР МО Украины сообщили, что истребитель СУ-30СМ, который упал в море после поражения, принадлежал составу 43 отдельного морского авиационного полка вкс России, который базируется на аэродроме города Саки в Крыму.

Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов. Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября около 5:00. Ориентировочно через 3 часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com