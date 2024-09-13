«Когда служил, то была поговорка: «Попадешь в Печи - вылетишь в трубу» 3 13.09.2024, 19:35

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Белорусы отреагировали на крик души матери срочника из Печей.

На днях в редакцию Charter97.org обратилась читательница, чей сын служит в Печах. Ее крик души, опубликованный на сайте, вызвал бурю комментариев.

Приводим некоторые из них:

«Печально знаменитая учебка. Над солдатами там издеваются так, что после нее озверевшие сержанты приходят служить в подразделения уже обозленные на весь мир. И эти упыри обрушивают всю свою злобу на новобранцев».

«Капуста с водой, вода с капустой и вода без капусты - норма в частях на территории Беларуси».

«Служил в Печах в далёком 89-ом, тогда еще в советской армии. Сам из деревни и утверждаю, что свиней кормят лучше, чем тогда в Печах. Видно ничего не поменялось».

«Там не хлеб пекут, а солдат. Бывал там. Учебку сам эту прошел. Много чего есть вспомнить».

«Я служил в этом аду с 1968 по 1970 год. Была поговорка: «Попадёшь в Печи - вылетишь в трубу». Всё было точно так, как пишет эта женщина. Офицеры в основной своей массе безграмотное зверьё, солдат за людей не считали. Я очень хорошо это помню».

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