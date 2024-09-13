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«Слышу, как врач просто орет на моего отца»

  • 13.09.2024, 20:23
«Слышу, как врач просто орет на моего отца»

Пациенты в Светлогорске жалуются на поведение врача, но администрация поликлиники разводит руками.

Жительница Светлогорска Валерия отвела отца к офтальмологу в районной поликлинике, но осталась недовольна приемом. Женщина утверждает, что врач им грубила. Об этом белoруска написала в группе «Светлогорск обо всем» во «ВКонтакте». Оказалось, вопросы к этому медику есть не только у нее, подчеркивает «Зеркало».

«Врач просто орет на моего отца»

Как пишет Валерия, ее отец какое-то время назад перенес инфаркт и инсульт. После этого у мужчины пропала речь. Поэтому светлогорчанка и пошла с ним на прием к офтальмологу.

— Отцу нужно было пройти медкомиссию МРЭК (медико-реабилитационная экспертная комиссия выносит решение о присваивании инвалидности. — Прим.), — пишет Валерия. — Заходим мы к этому ужасному врачу. Она начинает наезжать на меня: «Он что, сам ходить не может? Почему вы здесь?» Я спокойно объясняю, что мой отец не говорит и ему нужен сопровождающий, что мы проходим комиссию на МРЭК. На что врач мне говорит: «А как я должна его проверять, если он не говорит?» Я промолчала.

По словам белoруски, после этого она дала медику все необходимые документы и стала уточнять, нужно ли что-нибудь еще. Но та стала «орать и выгонять из кабинета». Тогда Валерия вышла и решила подождать отца в коридоре.

— Сидя там с другими пациентами, я слышу, как этот некомпетентный врач орет, просто орет на моего отца, который не может ей ответить, — описывает происходящее женщина. — Он пытается, а она просто орет на весь кабинет, что не понимает его. Это самое ужасное отношение [к пациенту], которое я когда-либо видела. Орать на больного человека, который не может говорить и ответить ей, просто недопустимо.

Как отметила женщина, ее отец в кабинете долго не задержался, «просто пулей» вылетел оттуда и «покрутил [пальцем] у виска». Светлогорчанка пошла жаловаться заведующей поликлиникой.

— Меня услышали, но сказали, что ничего сделать не могут, так как она единственный работник, — возмущена Валерия. — Жалобы на нее идут ежедневно, но уволить не могут.

По словам белoруски, в тот вечер ее отцу стало плохо, пришлось вызывать скорую. Женщина уверена, что это связано с посещением офтальмолога, и считает, что медик «причинила вред здоровью ее отца».

21 августа Валерия написала жалобу главврачу Светлогорской ЦРБ, к которой относится поликлиника (фото документа есть в комментариях к посту), но пока не получила ответ. По закону «Об обращениях граждан» ее жалобу должны рассмотреть в течение 15 дней. Но если для этого нужны «дополнительное изучение и проверки», срок ответа увеличивается до месяца.

«А это не в первый раз, у меня было так же»

Пост Валерии оказался довольно популярным в городском паблике — у него 270 реакций и около сотни комментариев. Для сравнения: в других публикациях активность в разы меньше.

Светлогорчане активно разделяют возмущение женщины и советуют землячке, к кому обращаться дальше. Многие говорят, что надо писать «выше», кто-то даже предлагает идти в суд. Нашлись и другие пациенты упомянутого офтальмолога.

Как много врачей не хватает в Беларуси?

Решить проблему с нехваткой медиков в Беларуси не удается уже не первый год. По последним данным, на 21 июня в целом по стране не хватало 4993 врачей-специалистов. В мае это число было меньше — тогда вакантными было 4884 места.

Среди причин такой ситуации — отъезд специалистов на работу за границу, уровень зарплат (они ниже, чем средние по стране), а также задержания и аресты.

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