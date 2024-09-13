Полковник ВСУ: В России активно действуют силы, ведущие к ее развалу 13.09.2024, 20:38

Роман Свитан поделился интересными наблюдениями.

Пожар на российском заводе «Омскктрансмаш» уже не первый подобный случай в регионе. Очевидно, что все это происходит не просто так.

Об этом в сводке для «24 Канала» сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что у Украины пока нет средств поражения на такие дальние расстояния.

Почему мог вспыхнуть завод «Омсктрансмаш»

Свитан считает, что пожар на российском заводе «Омсктрансмаш» является работой групп внутреннего сопротивления. Ведь Омск расположен более чем в 2 300 километрах от Украины. Пока у украинцев нет средств поражения на такие расстояния.

Он напомнил, что ранее на Омском НПЗ была повреждена установка первичной переработки нефти, а теперь произошел пожар на одном из важных заводов по производству военной техники.

Поэтому, по его мнению, там уже организовались серьезные силы сопротивления и борьбы за независимость некоторых регионов России.

- Особенно, когда такого рода действия начинаются за Уралом, – это работают внутренние силы, которые в конце концов приведут к развалу российской империи, – уверен полковник запаса.

Почему россияне применяют все больше техники у Курахово

Полковник запаса отметил, что в последнее время примерно две трети всех российских наступательных действий проводятся на Кураховском направлении.

- Россияне с 3 сторон пытаются выйти на Курахово, – заявил Свитан.

Для этого, по его словам, противник применяет все средства поражения, включая технику. Если раньше они использовали 10 – 20 единиц техники, то теперь идут до 50 «коробочек». Так захватчики пытаются пробить данное направление, чтобы:

- во-первых, взять наших защитников в окружение;

- во-вторых, перерезать нити снабжения нашему Кураховскому гарнизону.

Это очень сложное направление. Поэтому, подчеркнул он, нужно увеличивать там количество личного состава и техники – иначе мы потеряем и Курахово, и Угледар, что даст возможность оккупантам беспрепятственно двигаться по железной дороге и, соответственно, хорошо обеспечивать весь сухопутный коридор.

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