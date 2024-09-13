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«Белорусы и русские отличаются очень сильно»

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  • 13.09.2024, 20:46
  • 3,740
«Белорусы и русские отличаются очень сильно»

У белорусов сугубо негативное отношение к войне, причем любой.

Директор исследовательской программы по Восточному Соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадий Мошес — о том, как на Западе упоминают нашу страну.

— Даже если не брать последние дебаты в США, все равно, как бы это ни было печально, Беларусь потерялась — как страна, как суверенный актор, — констатирует в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог Аркадий Мошес. — И это очень обидно, потому что разница между народом Беларуси и населением России (именно так — народом Беларуси и населением России!) — большая.

В белорусах нет имперскости, у белорусов достаточно положительное отношение к своим европейским соседям и сугубо негативное отношение к войне, причем любой. То есть белорусы и русские отличаются очень сильно. Но с Запада, увы, этого не видно.

Виноват в этом, безусловно, Лукашенко, который втянул страну в военный союз с Россией, отдал территорию и воздушное пространство для агрессии против другой страны и даже одно время этим кичился и гордился.

Сейчас уже меньше, но мы помним, как он с улыбочкой говорил, дескать, записали меня в соагрессоры. Он создал ситуацию, когда Беларусь воспринимается как продолжение России в западном направлении.

В то же время, могу сказать, то, что о Беларуси не говорят сейчас, не значит, что ее забыли полностью.

С одной стороны, все-таки существует «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси», который все еще регулярно обновляется, в том числе несколько месяцев назад.

Это реальный документ американского законодательства, который играет важную роль. То есть о режиме в Беларуси не забывают.

Но есть и другое упоминание, которое тоже свидетельствует о том, что о режиме помнят.

В итоговом коммюнике саммита НАТО, прошедшего в июле этого года, две страны упоминаются как «enabler», что с английского переводится как «тот, кто помогает другому достичь желаемого».

Одна страна-enabler — это Беларусь. Считается, что она помогает России, и таким образом ответственна за то, что та делает в Украине.

Вторая страна — это Китай, ее называют «основной enabler».

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