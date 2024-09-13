Эксперт назвал главное слабое место «плана Трампа» по завершению войны в Украине 4 13.09.2024, 20:55

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Дональд Трамп

Среди прочего в нем не хватает конкретики.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп утверждает, что российский диктатор Владимир Путин якобы хочет переговоров с Украиной. Однако пока это сомнительный тезис.

Опрошенные «РБК-Украина» военные эксперты склоняются к тому, что озвученные кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Венсом положения так называемого «плана Трампа» неадекватны. Поэтому Украина ни в коем случае не согласится с тем, что внутри страны будет расценено не как победа, а как капитуляция.

Глава Института Американистики, аналитик «Интерньюз-Украина» Владислав Фарапонов в свою очередь назвал главную слабость «плана Трампа».

«Украине не хватает конкретики, как он собирается давить на Путина, если тот не захочет переговоров. Трамп выходит с аксиомой, что российский диктатор якобы хочет. Пока это сомнительный тезис. Пока мы ничего не услышали от Трампа на этот счет, поэтому не можем предметно рассматривать план», - сказал он.

Эксперт отметил, что украинским властям не так принципиально, кто будет инициатором переговоров. Главное - на каких условиях.

План Трампа

Слухи о так называемом «плане Трампа» по завершению войны в Украине распространились еще в ноябре 2023 года.

«Я хочу, чтобы все перестали умирать - россияне и украинцы. И сделаю это через 24 часа», - однажды заявил Трамп.

Однако в своих публичных обещаниях покончить с войной Трамп демонстративно скрывает детали того, как он будет вести переговоры с лидерами России и Украины.

Вчера кандидат в вице-президенты США Джей Ди Венс поделился своим видением «плана Трампа», который, по сути, может означать капитуляцию Украины.

По его словам, план может предусматривать создание «демилитаризованной зоны» на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

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