Второй спутник Земли: скоро у нашей планеты появится еще одна Луна 13.09.2024, 21:05

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Новый объект, который вскоре будет вращаться вокруг Земли, обнаружили совсем недавно.

Начиная с конца сентября у Земли будет сразу два естественных спутника – привычная нам Луна и маленький астероид, который будет вращаться вокруг нашей планеты в течение 53 дней. Это показывают результаты исследования, опубликованного в журнале Research Notes of the AAS, пишет Gizmodo (перевод - «Фокус»).

Маленький астероид, который почти на 2 месяца станет еще одним естественным спутником Земли был обнаружен 7 августа 2024 года и получил название 2024 PT5. Это астероид приближается к нашей планете по такой траектории, что временно будет захвачен гравитацией Земли и будет вращаться вокруг нее с 29 сентября по 25 ноября.

Но на самом деле космический камень совершит всего лишь один оборот вокруг нашей планеты, а затем улетит дальше в космос. Астроном-любитель Тони Данн опубликовал в социальной сети X симуляцию движения астероида 2024 PT5 вокруг Земли в ближайшие месяцы.

По словам ученых, ширина 2024 PT5 составляет всего 10 м. Поэтому его не будет видно не то что невооруженным глазом, а даже с помощью домашних телескопов. Дело в том, что астероид будет иметь звездную величину 22, а это означает, что он очень тусклый. Для того, чтобы увидеть объект в космосе невооруженным глазом он должен иметь звездную величину 6, а лучше меньше.

По словам ученых, то, что у Земли на время появится еще одна Луна, не является чем-то необычным. Гравитация нашей планеты иногда притягивает к себе околоземные астероиды, которые становятся ее временными спутниками. Например, один такой объект вращался вокруг Земли с 2006 по 2007 год, еще один — с 2018 по 2020 год. Хотя некоторые астероиды могут быть притянуты гравитацией Земли ближе к планете, что заставляет их начать вращение вокруг нее, зачастую такие объекты не завершают даже один оборот и улетают дальше в космос.

Ученые предполагают, что 2024 PT5 принадлежит к группе околоземных астероидов под названием Арджуны, орбиты которых похожи на орбиту Земли. Расчеты астрономов показали, что в следующий раз астероид 2024 PT5 подлетит близко к Земле 9 января 2025 года, а затем такое же сближение произойдет только в 2055 году.

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