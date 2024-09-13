«У Китая большие амбиции» 1 13.09.2024, 21:27

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Эксперт объяснил, для чего Пекин продвигает свой «мирный план».

Китай еще летом вместе с Бразилией разработали «мирный план», где указано о «замораживании конфликта и прекращении эскалации». Пекин имеет желание быть лидером не только в своем регионе.

Об этом «24 Каналу» рассказал украинский политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что Китай имеет большие амбиции и продвигает через «мирный план» свои интересы. Пекин убежден, что он мировой лидер.

Для чего Китай продвигает свой «мирный план»

Политолог объяснил, что Украина созывает второй Саммит мира для того, чтобы получить пальму первенства в условном мирном урегулировании, которое не факт, что может вообще состояться, ведь разные стороны находятся на полярных позициях.

- Китай не просто претендует на лидерство в регионе, а на глобальное мировое лидерство. Он в этой борьбе пытается формировать свое мировоззрение и подвязывать его под свои интересы, – рассказал Несвитайлов.

Китай, по словам политолога, имеет принцип, что если что-то решается, то это обязательно должно быть по его сценарию, ведь они, якобы являются мировым авторитетом.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой по поводу «китайско-бразильского консенсуса» по урегулированию войны в Украине. Китай ответил, что примет во внимание его слова, но будет продолжать продвигать свою инициативу.

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