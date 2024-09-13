Белоруска пошла в суд из-за катышков на одежде 1 13.09.2024, 21:37

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И выиграла дело.

В октябре 2023 года белоруска купила анорак за Br99,99 и брюки за Br89,99. Но радость от обновок длилась недолго – на вещах быстро появились катышки. Она решила вернуть одежду в магазин и попросила вернуть деньги. Продавец, конечно, отказался. Тогда она обратилась в суд.

Экспертиза так и не смогла точно сказать, можно ли считать катышки браком. Но эксперт заметил, что производитель как бы намекал на то, что ткань нежная, хотя прямо это нигде не указал. Это и сыграло на руку покупательнице – ей просто не дали всей нужной информации о том, как и сколько можно носить эти вещи, чтобы они не портились.

Суд учёл, что дефекты появились почти сразу, а женщина обратилась с претензией уже через неделю после покупки. Выяснилось, что нарушений с её стороны не было и суд решил расторгнуть договор.

Теперь продавцу придётся выплатить ей Br529,98 – это деньги за одежду, неустойка, моральная компенсация и стоимость экспертизы. Плюс он должен будет заплатить Br2590 в пользу «Городского общества потребителей», штраф в Br189,98 и ещё Br441,75 за госпошлину. Решение суда вступило в силу, и никто его не стал обжаловать.

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