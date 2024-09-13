Политолог: Лукашенко устраивает провокации на границе с Украиной

Политолог: Лукашенко устраивает провокации на границе с Украиной3
- 13.09.2024, 21:55
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Украинские пограничники готовы к любому сценарию.
Операция Вооруженных сил Украины в Курской области продолжается уже более месяца. Тем временем Беларусь осуществляет передислокацию своих войск и техники на границе с Черниговщиной.
Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал «24 Каналу», что белорусы только делают вид активности.
Руководитель Центра рассказал, что скопление белорусских войск у границы фиксируется, так как и передвижение техники Белорусов. Для примера, в районе Гомеля, у границы с Черниговщиной, есть маркированная техника.
- Это демонстрация, что вроде бы белорусы готовятся к штурму. Однако ситуация контролируется. Наибольшие угрозы, которые были и остаются, это угроза диверсионно-разведывательных групп, особенно с составом «вагнеровцев», – объяснил Мусиенко.
Белорусы часто передислоцируют свою технику, осуществляя маневры. Украинские пограничники готовы к любому сценарию.
Наибольшая активность врага есть у границы с Черниговской областью. По Правобережью, то в целом белорусы сосредоточили 2 – 3 тысячи своих военнослужащих.
«Существенных угроз нет, но ситуация всегда в динамике, ведь Беларусь проводит провокационные действия», – добавил руководитель Центра.
Отметим, что представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что хотя ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские Силы обороны усиливают это направление, учитывая возможные угрозы. Угроза со стороны Беларуси остается до тех пор, пока она находится под влиянием России.