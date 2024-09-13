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Премьер-министр Канады: Украине следует разрешить наносить удары вглубь РФ, несмотря на угрозы Москвы

  • 13.09.2024, 22:07
Премьер-министр Канады: Украине следует разрешить наносить удары вглубь РФ, несмотря на угрозы Москвы
Джастин Трюдо

Канада полностью поддерживает Украину.

Украине необходимо разрешить наносить удары вглубь по территории России. Это нужно сделать, несмотря на угрозы Москвы, что это втянет НАТО в непосредственную войну с РФ.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой The Canadian Press.

По словам Трюдо заявил, что Канада «полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия» для предотвращения российских ударов по больницам и детским садам по всей стране.

Трюдо считает, что Украина должна победить в борьбе с российским вторжением, иначе это поощрит другие крупные страны попытаться «поглотить» своих соседей.

«Канада полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия для предотвращения и прекращения дальнейшей способности России унижать украинское гражданское население инфраструктуру, а главное - убивать невинных гражданских лиц в своей несправедливой войне», - заявил Трюдо.

Премьер-министр Канады считает, что российский диктатор Путин пытается дестабилизировать международный порядок, основанный на правилах, защищающих всех.

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