Премьер-министр Канады: Украине следует разрешить наносить удары вглубь РФ, несмотря на угрозы Москвы 13.09.2024, 22:07

Джастин Трюдо

Канада полностью поддерживает Украину.

Украине необходимо разрешить наносить удары вглубь по территории России. Это нужно сделать, несмотря на угрозы Москвы, что это втянет НАТО в непосредственную войну с РФ.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой The Canadian Press.

По словам Трюдо заявил, что Канада «полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия» для предотвращения российских ударов по больницам и детским садам по всей стране.

Трюдо считает, что Украина должна победить в борьбе с российским вторжением, иначе это поощрит другие крупные страны попытаться «поглотить» своих соседей.

«Канада полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия для предотвращения и прекращения дальнейшей способности России унижать украинское гражданское население инфраструктуру, а главное - убивать невинных гражданских лиц в своей несправедливой войне», - заявил Трюдо.

Премьер-министр Канады считает, что российский диктатор Путин пытается дестабилизировать международный порядок, основанный на правилах, защищающих всех.

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