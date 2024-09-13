закрыть
13 сентября 2024, пятница, 22:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Долгий сон в выходные полезен для сердца

  • 13.09.2024, 22:17
Ученые: Долгий сон в выходные полезен для сердца

Это показало исследование.

Люди, которые не высыпаются в течение рабочей недели, и добирают часы сна на выходных, на 20% реже страдают от болезней сердца. Это показало исследование, представленное на ESC Congress 2024.

Доказано, что дефицит сна повышает риск множества заболеваний. Однако не было известно, можно ли смягчить этот вред отсыпанием в конце недели.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 90 тысяч британцев, которые предоставили информацию о количестве часов сна. Дефицит определялся как сон менее семи часов за ночь, о нем сообщили 22% пациентов.

Ученые оценили данные пациентов за 14 лет. Они разделили участников с дефицитом сна на четыре группы: первая спала на выходных больше всех, а четвертая — меньше всех. Таким образом, первые компенсировали свой недосып в будни лучше других. Их риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 19% ниже, чем у четвертой группы.

Анализ не показал никаких различий между мужчинами и женщинами.

«Достаточный компенсационный сон связан с более низким риском сердечных заболеваний. Эта связь становится еще более выраженной для людей, которые регулярно страдают от дефицита сна в будни», — отметили авторы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов