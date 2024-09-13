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Минюст РФ внес в реестр «иноагентов» газету «Собеседник»

  • 13.09.2024, 22:23
Минюст РФ внес в реестр «иноагентов» газету «Собеседник»

«Собеседник» выходит с 1984-го года.

Министерство юстиции России в пятницу пополнило список так называемых иностранных агентов. В него вошло ООО «Собеседник Медиа» - издатель еженедельной газеты «Собеседник», передает «Радио Свобода».

«Собеседник» выходит с 1984 года. В последние годы он оставался одной из последних российских газет, позволявших себе предоставлять слово оппозиционерам и критиковать политику Кремля.

Кроме того, реестр «иноагентов» пополнили глава тульского отделения партии «Яблоко» Владимир Дорохов, бывший депутат Совета народных депутатов Семилукского района Воронежской области Нина Беляева, экс-координатор московского штаба Навального Олег Степанов и музыкант, основатель проекта ЕжоFF Band Михаил Ежов, известный своими видеороликами с политической сатирой.

Также Минюст РФ обновил записи в реестре «иноагентов», посвящённые телеграм-каналам BRIEF и «Незыгарь», которые были причислены к «иноагентам» ранее. С тех пор каналы сменили называния на «Еж/дневник» и NZG соответственно, однако ведомство внесло в реестр и новые названия.

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