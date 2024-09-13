закрыть
13 сентября 2024, пятница, 23:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Баварии выпадет сильный снег

  • 13.09.2024, 22:37
  • 3,224
В Баварии выпадет сильный снег
В чешском Брно из-за угрозы наводнений начали сброс большего объема воды из водохранилища

Страны Европы экстренно готовятся к непогоде.

Значительная часть государств Центральной Европы экстренно готовится к наводнениям, возможным в ближайшие выходные дни. По данным местных метеостанций, обнародованным в пятницу, 13 сентября, ливневые дожди в Чехии повлекут за собой отрицательные стихийные последствия в соседних Польше, Германии, Австрии и Словакии.

В частности, в течение ближайших 72 часов в высокогорье на польско-чешской границе ожидается выпадение до 400 мм осадков, сообщает «Немецкая волна».

Польские власти уже объявили высшую степень предупреждения о непогоде в южных регионах страны - Нижней Силезии, Силезии и Опольском воеводстве, а мэр города Вроцлав созвал по этому поводу кризисный комитет. В 1997 году река Одер вышла из берегов, затопив треть территории Вроцлава. «Существует реальная угроза локальных наводнений с пятницы по воскресенье», - сообщила метеорологическая служба Польши.

В Чехии ждут сильнейшего дождя за последние 20 лет

В Чешской Республике синоптики предупредили о ливнях и ветре, достигающем скорости до 100 километров в час в восточной части региона Моравия. Расположенные там города активно устанавливают противопаводковые заграждения и готовят мешки с песком для борьбы с приближающейся стихией.

Министр окружающей среды Чехии Петр Хладик сравнил ситуацию с той, которую население страны пережило в 1997 и 2002 годах, когда наводнения привели к гибели десятков людей и ущербу на несколько миллиардов евро. Как и в 2002 году, непогода в Чехии может сказаться приграничные районы Германии, в частности, на город Дрезден, власти которого все еще пытаются устранить последствия обрушения моста через реку Эльба.

Чешские власти уже предупредили, что не смогут ограничить или снизить уровень воды в Эльбе, которая протекает из Чехии в федеральную землю Саксония.

Германия, Австрия и Словакия готовятся к наводнению

Власти Австрии и Словакии, граничащих с Чешской Республикой, отменили мероприятия, запланированные на выходные дни, и готовятся направить военнослужащих для поддержки экстренных служб.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявлял двумя днями ранее, что в состоянии готовности находятся до 1000 военных, поскольку гостелекомпания ORF прогнозирует подъем уровня реки Дунай из-за осадков до пятилетнего или даже десятилетнего максимума. Власти Словакии в свою очередь заявили, что мобильные плотины длиной от пяти до шести километров готовы к развертыванию, в состояние готовности приведены также словацкая армия и добровольные пожарные отряды.

Тем временем в некоторых частях Альп в Баварии ожидается выпадение от 60 до 100 мм осадков, а Немецкая метеорологическая служба (DWD) прогнозирует первые сильные снегопады в этом году: в регионах на высоте более 1500 метров ожидается выпадение до 50 сантиметров снега.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов