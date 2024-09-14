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Немецкие истребители сопровождали российские самолеты возле Латвии

  • 14.09.2024, 0:45
Немецкие истребители сопровождали российские самолеты возле Латвии

Подобные инциденты с участием российских самолетов неоднократно случались в течение последних месяцев.

Истребители Бундесвера в пятницу, 13 сентября, поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов у воздушного пространства Латвии.

Об этом сообщило командование Военно-воздушных сил Германии, пишет «Европейская правда».

После сообщения о пролете российского истребителя Ту-142 в сопровождении Су-30 с выключенными транспондерами поднялись немецкие истребители Eurofighter с аэродромов в Литве.

Немецкие ВВС сопровождали российские самолеты над Балтийским морем, говорится в сообщении.

Подобные инциденты с участием российских самолетов неоднократно случались в течение последних месяцев.

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