Немецкие истребители сопровождали российские самолеты возле Латвии
- 14.09.2024, 0:45
Подобные инциденты с участием российских самолетов неоднократно случались в течение последних месяцев.
Истребители Бундесвера в пятницу, 13 сентября, поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов у воздушного пространства Латвии.
Об этом сообщило командование Военно-воздушных сил Германии, пишет «Европейская правда».
После сообщения о пролете российского истребителя Ту-142 в сопровождении Су-30 с выключенными транспондерами поднялись немецкие истребители Eurofighter с аэродромов в Литве.
Немецкие ВВС сопровождали российские самолеты над Балтийским морем, говорится в сообщении.
A-Scramble im Doppelpack: Heute wurde sowohl unsere QRA aus Laage als auch aus Lielvarde 🇱🇻 alarmiert, um ein 🇷🇺✈️ ohne Flugplan und Transponder zu identifizieren. Ein Seefernaufklärer/U-Boot-Jäger (Tu-142 Bear) mit Eskorte (Su-30 Flanker-H) wurde durch unsere #Eurofighter über… pic.twitter.com/iaHqdqwo78— Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) September 13, 2024
Подобные инциденты с участием российских самолетов неоднократно случались в течение последних месяцев.