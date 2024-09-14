Forbes: ВСУ прорвали оборону в более 30 километрах от Курской дуги 14.09.2024, 2:02

Hо продвижение остановилось.

В преддверии южного контрнаступления Украины, украинские бригады готовились к одному из самых сложных маневров в сухопутной войне - прорыву. Об этом пишет аналитик Дэвид Экс для Forbes (перевод - «Униан»).

- То есть быстрое проникновение саперов и вспомогательных машин сквозь грунтовые и бетонные укрепления - часто под огнем, чтобы танки и пехота могли прорваться. Прошлогодние прорывы, по большому счету, были катастрофой, поскольку украинские войска увязли в самых густых минных полях в мире, а затем попали под огонь российской артиллерии и вертолетов, - сказано в статье.

Отмечается, что в этом году украинцы получили еще один шанс доказать, что они могут осуществить прорыв и использовать брешь. 6 августа около десятка батальонов из восьми украинских бригад - армейских, десантных и территориальных - вторглись в Курскую область на юго-западе России.

По словам аналитика, последний прорыв, который произошел буквально день назад, был почти хрестоматийным примером этого маневра.

- Он работал... пока не перестал. Украинцы прорвались, но далеко не ушли. Пока беспилотник наблюдал сверху, а по крайней мере один танк маячил неподалеку, инженерная машина (судя по всему, бывший советский ИМР-2, оснащенный минным тралом) прокладывала себе путь через насыпь, через траншею, через вторую насыпь и затем через ряд бетонных танковых заграждений, - пишет эксперт.

Он отмечает, что пока пехота пробиралась через брешь и начинала расчищать вторую траншею, ИМР-2 катился все глубже на российскую территорию и в конце концов нарвался на мину.

- Первоначальный прорыв удался, но любые меры, принятые украинцами для разминирования за пределами прорыва, были явно недостаточными. Интересно местоположение этого прорыва - к югу от российской деревни Новый Путь, более 30 километрах к западу от основного Курского выступа. Возможно, прорыв был частью неожиданной локальной операции - возможно, разведки сил перед новыми украинскими атаками, призванными поддержать операцию под Курском, - добавил он.

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