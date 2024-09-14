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В Украине начало работать важное секретное предприятие

  • 14.09.2024, 4:10
В Украине начало работать важное секретное предприятие

Что там производят?

Пока мир медлит с санкциями на единственную технологическую отрасль РФ, в украинском «Энергоатоме» придумали как избавиться от этой зависимости. Уникальными деталями для ремонтов энергоблоков прежде всего обеспечиваем себя сами и готовы предложить их на экспорт.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Прокофьевой.

- Место, где мы были строго засекречено. Журналистов сюда пустили впервые при одном условии - не разглашать местонахождение этого объекта. Ведь здесь производятся такие детали, которые помогут нам окончательно разорвать связь с враждебной Россией в атомной отрасли, - говорит журналистка.

Техника и люди сосредоточены на том, чтобы как можно быстрее выпустить уникальные запчасти для ремонта атомных станций.

- Главная задача - не облегчить работу, а выпустить необходимые детали для безопасной эксплуатации атомных станций, - говорит Григорий Городнер, руководитель предприятия.

То, насколько важны атомные электростанции - этим летом почувствовали мы все. Энергетический террор россиян сократил украинскую генерацию вдвое больше необходимого. А когда атомные блоки ушли в плановый ремонт - дефицит электроэнергии почувствовали все. Многочасовые отключения света в невыносимую жару, вынужденные подъемы на высокие этажи, отсутствие воды и подсчет дней когда же тот или иной энергоблок выйдут из ремонта. Но что в этот момент происходило на самих АЭС

- Это - машинный зал одной из атомных электростанций Украины. И здесь на полную кипит ремонт гигантского оборудования, которое генерирует для нас свет. Эта турбина превышает рост человека в несколько раз. Чтобы она безотказно работала зимой - летом ее чуть ли не вручную перебирают специалисты, - отмечает корреспондент.

Нечто подобное происходит с каждой деталью атомного энергоблока - от самого маленького винтика в турбине до крышки реактора, которая имеет уникальное покрытие толщиной в человеческий волос.

Работа на предприятии

Для энергетиков это привычная работа, которую они выполняют планово от начала весны и до конца лета. Впрочем, чтобы она была возможной - нужны запчасти. Кое-где - уникальные. Петр Котин, президент «Энергоатома» убеждает, в этом году компании удалось сделать еще один шаг подальше от России.

«Это наше обособленное подразделение и оно фактически производит те запасные части, которые нам нужны для работы наших энергоблоков и которые мы раньше поставляли из РФ. Это уникальное оборудование, оно производится в мире Россией и только нашим подразделением», - говорит Петр Котин.

Эти уникальные запчасти используются только на двух украинских энергоблоках. Оба находятся на Ривненской АЭС и имеют одну особенность - они меньше по мощности, чем остальные энергоблоки. Впрочем, сейчас, когда стране катастрофически не хватает света - каждый мегаватт важен. Чтобы выдавать их в систему бесперебойно - без этих важных деталей не обойтись.

Но есть в этом еще один смысл. Кроме украинских АЭС, эти детали также нужны и в Европе. Сейчас там работает 16 энергоблоков, сконструированных по советским технологиям. И топливо, и запчасти к ним поставляет вражеский «Росатом», который до сих пор не затронули никакие санкции. И пока мир медлит, «Энергоатом» готов предложить альтернативу - детали из этого оборудования могут идти на экспорт. Потому что только так мир может избавиться от российского ядерного ига.

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