«Путин обнулил тезис российской пропаганды» 14.09.2024, 6:10

Политтехнолог разобрал заявления российского диктатора.

Глава Кремля заявил, что поражение Украиной по России высокоточным западным оружием будет означать, что страны НАТО непосредственно участвуют в войне. Тем самым он опроверг утверждение, которое долгое время продвигали российские пропагандисты.

Об этом в разговоре с «24 Каналом» отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен, обратив внимание на то, что на фоне обсуждения разрешения бить американским оружием вглубь России, получить которое ожидает Украина, глава Кремля был вынужден персонально дать комментарий по этому поводу.

Путин о прямом привлечении НАТО к войне

Политтехнолог отметил, что Путин в своем заявлении озвучил, что если Украине позволят бить вглубь России, тогда война перейдет в другой статус, это «изменит природу конфликта» и НАТО станет одной из его сторон.

- По факту Путин озвучил, что это не разрешение Украине, а именно НАТО будет бить западным оружием, потому что программируют его не украинские специалисты. Этим заявлением Путин отказался от Крыма и Донбасса как российских территорий, если принимать во внимание его логику. Storm Shadow и ATACMS программируются инструкторами НАТО и летят по Крыму и оккупированной Донецкой области, – озвучил Тизенгаузен.

Длительный период российская пропаганда навязывала утверждение, что армия России якобы воюет не только с Украиной, но и всеми странами Альянса. Таким образом приспешники Путина пытались оправдать провалы своих войск на поле боя.

- Путин обнулил тезис российской пропаганды, который она так долго «прокачивала». Он заключался в том, что Россия воюет с НАТО. Но Путин сказал, что война с НАТО будет по факту тогда, когда Украине предоставят разрешение на дальнобойные удары по России. А до этого получается, что Россия с НАТО не воевала, - отметил Тизенгаузен.

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