Удары по РФ: более 80% российской авиации не смогут выполнять свои задачи 14.09.2024, 8:07

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Военный эксперт раскрыл детали.

Получение Украиной разрешения на удары западными дальнобойными ракетами по территории России существенно поможет фронту. Более 80% российской боевой авиации не сможет выполнять боевые задачи в воздушном пространстве Украины, а наступательные возможности пехоты без поддержки с воздуха будут подорваны на 30% от общего огневого потенциала. Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Находясь на авиационных базах за пределами 300-километровой зоны, Су-25, Ка-52 и Ми-25 не смогли бы выполнять свои боевые задачи по территории Украины из-за ограниченного радиуса действия», — отметил он.

Чтобы заметить результат от ударов по территории РФ, может понадобиться несколько недель, ведь в самой РФ должны почувствовать угрозу для своих авиационных баз.

«В вопросах использования штурмовой авиации, а также вертолетов да (помогут фронту — ред.), но не сразу. Почему? Потому что должны сначала россияне почувствовать угрозу для своих авиационных баз, по которым будут прилетать соответствующие средства поражения и там, где размещаются те же Су-25 или Ка-52, Ми-28, Ми-24/35, которые применяются именно для поддержки наступательной деятельности пехоты и на это нужно время — несколько недель», — добавил Александр Коваленко в эфире «Киев 24».

Эксперт отметил, что при таком варианте в воздушном пространстве Украины будут присутствовать только Су-34, Су-35. В результате «огневое воздействие по нашим позициям уменьшится в разы».

Что известно о разрешении на использование оружия для ударов по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно запрашивал разрешение на использование американских ракет. Каждый раз он получал отказ — в частности, использовать ATACMS не разрешалось из-за их ограниченного количества.

12 сентября стало известно, что США могут разрешить использовать ракеты для ударов по военным объектам ВС РФ на территории России. Но тут есть нюанс: разрешение может быть предоставлено на использование Storm Shadow и их французских аналогов Scalp для поражения целей на российской территории. При этом нужна будет поддержка от Великобритании и Франции.

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