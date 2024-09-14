Командир РФ отправил на штурм и «обнулил» известного дроновода «ДНР» 14.09.2024, 8:15

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Дмитрий Лысаковский

В Z-каналах взвыли от возмущения.

В рядах оккупационной армии РФ грандиозный скандал. Группу опытных дроноводов армии РФ перевели в штурмовики и бросили на верную смерть. Dialog.UA разбирался в деталях скандала.

Одним из «обнуленных» стал довольно известный в рядах Z-патриотов дроновод Дмитрий Лысаковский под позывным Гудвин, который воевал против Украины еще с 2014 года. После ссоры с командованием его в наказание перевели в штурмовики и отправили «в один конец». Узнав об этом, оккупант записал с товарищем видео, обвинив командира Игоря Пузика (позывной Злой) в крышевании наркобизнеса, а также в работе на Вашингтон.

Гудвин с товарищами прекрасно осознавали, что их приговорили к смерти. Несмотря на это, они безропотно пошли на штурм, из которого уже не вернулись.

«Получили сегодня задачу уйти в пехотные порядки. Без объяснения причин… Хотя мы их прекрасно знаем. Злой, разлюбивший нас, будучи абсолютно (глупым — ред.), не понимающим, что он сам хочет, истеричным человеком, отправил нас с такой задачей. Множество людей стало нас оповещать, что мы уходим в один конец… Решили идти, потому что есть присяга, есть родина, есть долг… Под крылом товарища Злого процветают разнообразные вещи… С торговли наркотой имеет процент все командование, как минимум, старшее. Их задача — сделать так, чтобы мы не выжили. Видимо, откуда-то из вашингтонского обкома пришло указание ликвидировать лучший расчет БПЛА самолетного типа, который исправно поставлял развединформацию… Вся информация, которую мы доставляли, тормозится на уровне командира полка и начальника штаба, не уходила выше. Для того. чтобы цели украинской армии не были уничтожены. Еслим вдруг случится так. что с нами что-то пойдет не так, не тем боком, если мы оттуда не вернемся, значит эта запись окажется доказательством того, что мы оказались правы», — говорил в ролике Гудвин с сослуживцем.

В Z-каналах разрастается огромная «зрада» по поводу ликвидации «героев Новороссии». Российская государственная пропаганда пытается замять скандал.

Так, Юрий Подоляка потребовал «прекратить разгонять ЦИПСО». Скандал прокомментировал украинский журналист, блогер Денис Казанский. Он считает эту историю очень показательной.

«Лысаковский был идейным и довольно эффективно налаживал работу БПЛА, но по счастью для нас, «русский мир» построен на ненависти и злобе всех ко всем, и там все всегда друг-друга жрут… Очень показательны его последние сообщения. Лысаковский пишет что их с Эрнестом командир отправляет в мясной штурм в один конец, чтобы они погибли. Отправляет из-за того, что они просто оказались неугодными. При этом никакой попытки взбунтоваться против такого приказа нет и близко. Гудвин и Эрнест утверждают что их комполка крышует наркоторговлю, но вместо того, чтобы ему колено прострелить, покорно отправились на убой и погибли, потому что «есть присяга и есть родина» — написал он.

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