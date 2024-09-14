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Ведущий российского ТВ проговорился о преступлении Путина в Украине

  • 14.09.2024, 8:21
  • 1,550
Ведущий российского ТВ проговорился о преступлении Путина в Украине

Момент пустили в эфир.

Ведущий государственного пропагандистского канала «Россия 24» перед камерой проговорился о преступлении войск Путина в Украине.

Видео этого момента опубликовал Telegram-канал «Украина 365».

Рассказывая о наступлении на Кураховском направлении, ведущий довольно откровенно высказался об излюбленной тактике армии РФ, которая заключается в стирании в пыль городов и сел Украины.

«И вот кадры с южнодонецкого фронта. Расчеты миномета «Тюльпан» уничтожили очередной населенный пункт», — заявил бодро пропагандист.

Осознав, что сказал что-то не то, ведущий РФ «завис» на несколько секунд с перепуганным лицом, после чего попытался исправиться. Он уточнил, что уничтожен «пункт ВСУ».

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