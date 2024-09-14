В Беларуси вводят сразу несколько налоговых изменений, которые затрагивают практически каждого 6 14.09.2024, 8:26

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В 2025 году чиновники намерены ввести несколько новшеств по налогам. Одно из них уже точно заработает со следующего года — завершится действие льготы по налогообложению операций с криптовалютой. «Зеркало» рассказывает, какие еще налоговые изменения собираются ввести в 2025-м.

Новшество по криптовалюте

С 1 января 2025 года завершится действие льготы по налогообложению операций с криптовалютой.

Как отмечал ранее начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, сейчас действует декрет № 8, по которому доходы физлиц по операциям с криптовалютой до 1 января 2025 года не облагаются подоходным налогом и деятельность, связанная с оборотом криптовалюты не является предпринимательской.

— Но в декрете закреплена норма, что запрещается деятельность физических лиц по оказанию содействия совершения операций с криптовалютой. Как только выявляют содействие иным лицам, то это грозит значительными санкциями, — отмечал Андрей Ковалевский. — Составляются материалы административного правонарушения, которые направляется в суд. И суд может принять решение о конфискации 100% дохода, полученного от незарегистрированной предпринимательской деятельности. А на неконфискованную сумму дохода будут начислены налоги. Причем по повышенной ставке — 26% против положенных 13%.

Индексация налогов и льгот

В Минфине ранее сообщили, что намерены в 2025 году проиндексировать некоторые налоги, вычеты и льготы. Так, планируется корректировка ставок налогов, которые установлены в рублях. Как ожидается, повышение будет привязано к инфляции. Напомним, чиновники прогнозируют, что в 2025-м цены вырастут не больше чем на 5% годовых.

В рублях установлены, к примеру, ставки имущественных налогов — на землю, недвижимость, транспорт.

Как заявили в Минфине, аналогичным образом будут пересмотрены льготы и вычеты по подоходному налогу. Но пока эти предложения не утверждены.

Отмена еще одной налоговой льготы

Минфин предлагает также отменить льготу по подоходному налогу на доходы, которые физлица получают от продажи долей в уставном фонде беларусских организаций и их акций.

Сейчас эти доходы освобождают от подоходного сбора. При этом по купленным с 1 января 2014 года акциям есть условие, чтобы не платить налог при их продаже: человек должен владеть ими непрерывно не меньше трех лет (это прописано в пункте 35 статьи 208 Налогового кодекса).

Как заявил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, основная причина отмены этой льготы в том, что «заметного эффекта для инвестиций не отмечается, так как средства по факту не реинвестируются, а распределяются в пользу физлиц в повышенных размерах». По его словам, это возможное новшество не затрагивает интересы госорганизаций, поскольку они в обязательном порядке распределяют часть прибыли.

Для некоторых выезжающих за границу хотят ввести налоговое новшество

Чиновники собираются принять налоговые изменения. Среди прочего власти хотят разрешить областным советам депутатов на постоянной основе вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы. Сейчас этот налог действует как временная мера.

Местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы при выезде из страны ввели в 2021 году. Он действует в трех областях — Брестской, Витебской и Гродненской. Его надо платить при выезде в страны ЕС, а в Россию — нет. Размер сбора устанавливают областные советы депутатов, он составляет одну базовую величину (на сегодня это 40 рублей).

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