Почти в центре Минска построят панельки «а-ля Казахстан» 7 14.09.2024, 8:52

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Как будет выглядеть новый квартал для очередников.

В 2022 году стало известно о планах Беларуси и Казахстана реализовать несколько проектов в строительной сфере. Один из них — симметричное возведение белорусского жилого квартала в Астане и казахстанского — в Минске. В столице Беларуси полным ходом идут работы: одобрена архитектурно-планировочная концепция застройки, почти готова документация на снос и подготовку территории. В «Минскпроекте» приступили к разработке строительного проекта «Казахстанского квартала». Каким он будет, рассказали «Минск-Новости».

Место

Он расположится в границах улиц Железнодорожной — Дубравинской — Грушевской — Прямой. Производственные сооружения в этих местах снесут, а вместо них появятся жилые дома. Городские власти решили: квартиры предложат очередникам, а застройщиком площадки выступит предприятие «Управление капитального строительства Запад». Предполагается, что к процессу возведения приступят во второй половине 2025-го.

Параметры

На участке в 4,6 га будут семь многоквартирных домов и открытый паркинг. Жилье представят в «мапидовском» исполнении: три 18-этажных столбика серии 111−90 и четыре высотки в девять либо десять этажей серии М464-У1М. Особенностью станет размещение под тремя домами встроенных за счет рельефа открытых автомобильных стоянок (14 мест на первом уровне каждого из этих зданий). Всего в квартале предусмотрены 682 квартиры общей площадью более 39 тысяч кв. м. По стандартным расчетам, проживать в такой застройке смогут примерно 1550 человек. Для них соорудят многоуровневый паркинг, который расположится ближе к улице Железнодорожной и станет своеобразной антишумовой завесой для квартала.

Внешний вид

О том, как создавали архитектурно-планировочную концепцию, рассказала начальница мастерской генерального плана «Минскпроекта» Ирина Горошко:

— Изначально было несколько вариантов, которые мы направили на рассмотрение коллегам из Казахстана. После полученных рекомендаций по стилистике доработали одну из версий. Ее одобрили профильный комитет Мингорисполкома и Министерство архитектуры и строительства.

Как уточнила собеседница, окончательный облик зданий определят в процессе разработки строительных проектов на каждый дом. Пока же в концепции заявлено: цветовое решение будет спокойным, в песочных оттенках.

— Для современной архитектуры Казахстана характерно панорамное остекление, цветовое решение фасадов в желтых, золотистых, песочных оттенках. Это тактичное использование орнамента, металлических деталей, например, в ограждении лоджий, — поделилась Ирина Горошко. — Ориентируясь на такой опыт, мы тоже применяем панорамное остекление в высотных столбиках, серия 111−90 это позволяет. Также сделаем акцент на декор — используем элементы казахского орнамента в отделке фасадов. Архитекторы займутся детскими площадками и зонами отдыха во дворах. Там предполагается индивидуальное оборудование, которое отличит этот квартал от других. Есть предложение и по малым формам. На площадке имеется большой перепад рельефа — около 8 м. Попытаемся обыграть его в благоустройстве территории и организовать интересное пространство, располагающее жителей к общению. Сейчас работаем над этим.

Как резюмирует руководительница мастерской, на выбранной площадке получится камерный квартал в окружении улиц, транспортного транзита там не будет. Со стороны ул. Железнодорожной планируют обустроить сквер.

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