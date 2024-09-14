На аукцион выставили роскошное винтажное авто Мадонны 1 14.09.2024, 9:08

1,960

Jaguar Mark X был флагманской моделью марки в свое время.

В Великобритании на аукцион H&H Classics выставили Jaguar Mark X 1967 года. Классический представительский седан принадлежал Мадонне. Об авто рассказали на сайте аукциона.

Мадонна решила купить Jaguar Mark X несколько лет назад. Поп-дива даже в свое время устроила фотосессию в салоне авто. Впоследствии певица отдала автомобиль своему сыну Рокко Ричи и тот использовал его в качестве повседневного авто в Лондоне.

Для звезды Jaguar Mark X отреставрировали — перекрасили кузов и обновили кожаную отделку салона. Также установили мультимедийную систему с небольшим дисплеем на центральной панели.

Jaguar Mark X выпускался с 1961 по 1970 год: он был флагманом в линейке марки и предшественником модели XJ. Большой 5,1-метровый седан комплектовался шестицилиндровыми двигателями от культового спорткара Jaguar E-Type.

Авто Мадонны имеет 4,2-литровый двигатель мощностью 265 л.с., а в паре с ним работает 3-ступенчатый автомат. Максимальная скорость составляет 196 км/ч. Седан получил независимую подвеску и дисковые тормоза всех колес.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com