Замена водительского удостоверения в Беларуси теперь происходит по новым правилам 1 14.09.2024, 9:40

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Что необходимо сделать автомобилистам, чтобы заменить документ.

Водительское удостоверение образца 2011 года в Беларуси выдавалось сроком на 10 лет, по истечении срока действия обязательно заменить его на новое, пишет «Наша Ніва».

Водитель с просроченным удостоверением приравнивается к бесправнику, поэтому следует внимательно следить за сроком действия документа. Минимальный штраф — 5 базовых величин (200 рублей на настоящий момент).

Также удостоверение нужно менять при смене фамилии и в случае физического износа документа.

При этом законодательство не запрещает заменить документ на новый по собственному желанию. Например, если вы сменили имидж или вам просто не нравится, как вы выглядите на старом снимке.

Что нужно иметь при себе?

Для замены водительского удостоверения нужно иметь при себе следующий перечень документов:

Паспорт или вид на жительство;

Действующая медицинская справка образца 1 здр/у-10;

Старое водительское удостоверение (если оно не утеряно);

Заявление;

Подтверждение оплаты за услуги по замене удостоверения.

Обменять водительское удостоверение можно в любом подразделении ГАИ независимо от места регистрации.

Сколько стоит?

Замена водительского удостоверения стоит 2 базовые величины (80 рублей).

Если замена происходит из-за того, что вы потеряли старое удостоверение, то придется заплатить 3 базовые (120 рублей).

Дополнительно нужно оплатить 0,04 базовой (1,6 руб) за компьютерные услуги и 0,08 базовой (3,2 руб) за оформление заявления. Вторую из этих сумм можно сэкономить, если подготовить заявление дома.

Оплачивать можно через отделение банка, Белпочту или через ЕРИП.

Максимальный срок замены водительского удостоверения составляет 3 рабочих дня с момента подачи заявления. На практике новый пластик обычно выдают день в день или на следующий рабочий день.

20 лет вместо 10

С 23 марта 2024 года водительское удостоверение в Беларуси выдают сроком на 20 лет, а не на 10 лет, как это было раньше.

Бессрочные права с ограничениями

Но есть определенная категория водителей в Беларуси, которых замена прав не касается. Это те люди, которые успели получить водительское удостоверение еще во времена существования СССР.

Советское удостоверение бессрочное, белорусское законодательство не обязывает водителей заменять его на новое.

Но есть важный нюанс. Беларусь — единственная страна, которая до сих пор признает бессрочное водительское удостоверение советского образца. Поэтому выезжать по нему за пределы Беларуси нельзя, даже в Россию.

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