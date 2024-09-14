Куда Путин сошлет Симоньян, Скабееву и Соловьева?
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 14.09.2024, 9:48
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Последний хотел бы к своим виллам в Италию, но там ему агреман не дадут.
Путин назначил одну из главных и верных своих пропагандисток телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий.
Отличное местечко, песочек белый, рифы коралловые, круглый год температура не ниже +23.
Короче говоря, поработал/а языком на Путина несколько лет -и «жуй кокосы, ешь бананы».
Главное - до получения агремана и отбытия в тропический рай, не сболтнуть чего лишнего. А то была уже одна такая послиха, честно отработавшая на Путина - Наталья Поклонская. Назанчили ее послом на острова Зеленого мыса, но она ляпнула что-то резкое, в частности, выступила против QR-кодов во время пандемии коронавируса, и с дипкарьерой было покончено, якобы «по личным причинам».
Интересно, на какие экзотические острова сошлют сработавшихся пропагандистов Симоньян, Скабееву, Соловьева? Последний, наверное, хотел бы к своим виллам в Италию, но там ему агреман точно не дадут.
Телеграм-канал «СерпомПо»