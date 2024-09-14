Куда Путин сошлет Симоньян, Скабееву и Соловьева? Телеграм-канал «СерпомПо»

14.09.2024, 9:48

1,476

Последний хотел бы к своим виллам в Италию, но там ему агреман не дадут.

Путин назначил одну из главных и верных своих пропагандисток телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий.

Отличное местечко, песочек белый, рифы коралловые, круглый год температура не ниже +23.

Короче говоря, поработал/а языком на Путина несколько лет -и «жуй кокосы, ешь бананы».

Главное - до получения агремана и отбытия в тропический рай, не сболтнуть чего лишнего. А то была уже одна такая послиха, честно отработавшая на Путина - Наталья Поклонская. Назанчили ее послом на острова Зеленого мыса, но она ляпнула что-то резкое, в частности, выступила против QR-кодов во время пандемии коронавируса, и с дипкарьерой было покончено, якобы «по личным причинам».

Интересно, на какие экзотические острова сошлют сработавшихся пропагандистов Симоньян, Скабееву, Соловьева? Последний, наверное, хотел бы к своим виллам в Италию, но там ему агреман точно не дадут.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com