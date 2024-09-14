Старейший минский район останется без единственного троллейбусного маршрута 14.09.2024, 9:56

В районе находится 4-я городская больница и много жилой застройки.

Жители одного из самых старых районов Минске в День народного единства останутся без единственного троллейбусного маршрута. С 17 сентября по улицам Лермонтова, Карла Либкнехта, Хмелевского и Розы Люксембург перестанет ходить троллейбус № 12, сообщают столичные транспортники.

В районе названных улиц находится 4-я городская больница, здесь много жилой застройки. С 17 сентября тут перестанет ездить троллейбус № 12 — единственный маршрут электротранспорта, доступный пациентам и жителям.

Его маршрут начинался от диспетчерской станции «Лермонтова», затем через центр города — улицы Домашевского, Тимирязева и Куйбышева — он следовал до площади Бангалор. Вместо троллейбуса № 12 городские власти вводят новый автобус № 46, но его маршрут немного отличается от троллейбусного.

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