Ким Чен Ын встретился с Шойгу 3 14.09.2024, 10:04

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Стали известны результаты переговоров.

Экс-министр обороны РФ, а ныне секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу прилетел в КНДР. Там он встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, чтобы обсудить усиление «сотрудничества по защите взаимных интересов безопасности».

По итогам встречи Ким Чен Ын пообещал, что КНДР будет оказывать «всестороннюю поддержку РФ». О встрече представителей двух диктатур рассказывает Reuters со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA.

В КНДР приезд Шойгу в Пхеньян объяснили «обсуждением углубления стратегического диалога» между Северной Кореей и РФ. Северокорейский диктатор и представитель путинского режима, согласно официальным заявлениям, провели «широкий обмен мнениями по региональным и международным ситуациям» и достигли консенсуса по ряду вопросов, включая углубление «сотрудничества по защите взаимных интересов безопасности».

После разговора с Шойгу Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян продолжит расширять сотрудничество с Москвой в рамках стратегического партнерства.

Это «партнерство», как утверждали неоднократно официальные лица Украины, США, а также независимые аналитики, заключается в том, что Ким Чен Ын передает России ракеты и снаряды для войны против Украины – а взамен получает экономическую и военную помощь от РФ. И в Москве, и в Пхеньяне от этого открещиваются, однако периодически декларируют намерения усиливать военное сотрудничество. А в июне этого года две страны подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

И Шойгу уже не в первый раз посещает КНДР. В частности, пишет Reuters, его прошлогодний визит в эту страну в июле засвидетельствовал начало более тесных связей между Северной Кореей и Россией. Во время визита Шойгу вместе с Ким Чен Ыном посмотрел военный парад, на котором демонстрировались ракеты, способные нести ядерное оружие, и ударные беспилотные летательные аппараты.

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