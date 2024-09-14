«Отдыхали целый месяц вчетвером и потратили меньше €2000» 2 14.09.2024, 10:20

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Белоруси рассказали о бюджетном отпуске на море.

Портал onliner.by опубликовал рассказ семьи, которая позволила себе месячную поездку с двумя детьми в Турцию и Грузию. За пять недель супруги потратили €1865.

Очевидно, это не был классический отпуск с прямым авиаперелетом и неспешным потягиванием коктейлей в бассейне. Весь путь из Бреста читатели портала проделали на машине и активно пользовались кемпингами.

Начали планировать отпуск с покупки машины

Свой рассказ мы хотим начать с того, что мы (я, супруг и двое детей) очень любим путешествовать на машине. В свое время объездили так чуть ли не всю Европу и видели много семей, которые останавливаются жить в кемпингах. Дети всегда находятся на свежем морском воздухе, активно проводят время. И мы загорелись этой идеей. В прошлом году впервые попробовали жить в кемпингах в Греции и Италии. Отдых получился незабываемым.

Ближе к Новому году начали задумываться об очередном летнем отпуске. «Шенген», к сожалению, у нас закончился, и перелет самолетом мы для себя не рассматривали (на нашу семью выходят баснословные суммы). Взвесив все, мы решили поехать на машине в Турцию.

После долгих просмотров видеороликов на YouTube о путешествии на машине в Турцию мы составили план поездки. В Instagram нашли отличный кемпинг в Гейнюке и написали хозяину, что хотим приехать. Также решили по дороге заехать в несколько красивых мест в Грузии (мы там уже были, и эта страна покорила нас).

Первая проблема, с которой мы столкнулись, — это поиск авто для длительного путешествия. В семье есть небольшая машина, но для таких целей она нам не подходила. Супруг начал активно рассматривать другие варианты. Долгое время не находили ничего стоящего. Когда мы уже почти отчаялись, на аукционе нашлась Mazda 5 2006 года выпуска. Нам машина понравилась тем, что она оказалась семиместной, сиденья раскладываются. Недолго думая, мы решили торговаться. С учетом ремонта и планового обслуживания авто в итоге обошлось нам в $6000.

Для ночевок в дороге купили быстровозводимую палатку

Поездку мы запланировали на июль — август. Выехали из Бреста около четырех часов утра 1 июля. По дороге заехали в Минск (купили резину) и выдвинулись в сторону Могилева. Там у нас была первая ночевка в отеле Центра олимпийского резерва по гребле.

Весь следующий день мы ехали по России, остановились поспать в машине и утром поехали дальше.

Около 23:00 мы подъехали к Верхнему Ларсу (граница России и Грузии). Перед КПП стояло всего несколько машин, но самое интересное началось на нейтральной территории. Как и на любой границе, находились люди, которые вклиниваются без очереди, поэтому в общей сложности прохождение границы у нас заняло 12 часов. Но нас это никоим образом не расстроило, потому что вокруг такая природа, что захватывает дух!

К слову, машина для путешествия оказалась очень комфортной. Семиместный минивэн легко и позволял комфортно разместиться внутри для сна двум людям. На этапе подготовки к поездке мы также купили быстровозводимую палатку (автоматическую конструкцию), в которой размещались на ночевку еще два человека. Эту задачу она выполняла на все пять баллов.

В Грузии у нас было забронировано жилье в Тбилиси (три ночи), Кутаиси (две ночи) и Шекветели (три ночи). Мы посещали местные достопримечательности, много гуляли и отлично проводили время с семьей.

После недельного отдыха мы с новыми силами собрались покорять Турцию. Грузинско-турецкую границу прошли быстро, это заняло около двух часов. И вот долгожданная Турция. Сразу же бросилось в глаза большое количество мечетей, большинство женщин на улицах с покрытой головой. Отдельно хочется отметить качество дорог (почти везде по две полосы в каждом направлении) и местное гостеприимство.

Каппадокия — это сплошной восторг! Обязательно вернемся

Первая наша остановка была в Каппадокии. Это мечта супруга — увидеть сотни воздушных шаров, одновременно взмывающих в воздух на рассвете. Но тут важно, конечно, чтобы повезло с погодой.

Мы приехали около полуночи, решили не заселяться в отель, а поехать сразу на смотровую площадку. Примерно с 04:30 началось движение: стали ездить пикапы с корзинами и шарами, автобусы подвозили туристов в долины, откуда запускались воздушные шары. И тут мы поняли, что сейчас начнется что-то незабываемое! С первыми лучами солнца взлетело несколько сотен шаров, постепенно они поднимались все выше и выше. Это непередаваемое ощущение! Мы созерцали эту красоту почти неподвижно, в буквальном смысле стояли как вкопанные.

Полет длится примерно полтора часа. Довольные увиденным, мы снова отправились в дорогу. Конечно же, чтобы посмотреть все достопримечательности в Каппадокии, нужен не один день. Значит, мы еще вернемся!

Дальше наш путь лежал в Гейнюк. Ближе к вечеру мы спустились с гор к Средиземному морю. И тут почувствовали всю прелесть местного климата: очень большая влажность и температура +40. Кондиционер в машине еле успевал охлаждать салон. Но все члены нашей семьи держались стойко, ведь впереди было море!

Кстати, детям на момент поездки было 10 и 7 лет. Так как наша семья давно зависима от путешествий, дочка и сын переносят дорогу легко и спокойно. Они знают, чем себя занять, и даже на этапе планирования поездки подсказывают, что купить с собой, чтобы не было скучно.

Две недели провели в кемпинге

Приехав на кемпинг и оставив там машину, мы сразу же пошли на море. Наша встреча была очень долгожданной! Ближайшие 15 дней мы наслаждались солнцем, морем и свежими фруктами.

В кемпинге, где мы остановились, были отличные условия для проживания: современный душ и туалет, кухня, бесплатный чай и питьевая вода. Еще одна фишка кемпинга — один раз в неделю (обычно в выходные) хозяин готовит ужин для всех проживающих.

В основном мы, конечно же, готовили сами. Закупались в супермаркетах или на рынках, никакого труда это не составляло. Так как в Турции было очень жарко и не всегда хотелось есть, в питании мы делали акцент на овощи и фрукты (арбузы, дыни, черешня, персики, нектарины, виноград). Один раз супругу захотелось драников, которые в процессе готовки вызвали большое любопытство у турчанок. Мы решили угостить их, а когда вернулись с пляжа, обнаружили на своем столе угощения от них.

Спустя две недели мы выехали из кемпинга. Когда спускались к Черному морю, погода поменялась: резко похолодало, пошел дождь. Но после сильной жары мы только обрадовались таким погодным условиям. Сама дорога по Турции заняла около суток.

Мцхета — настоящая душа Грузии

После пересечения турецко-грузинской границы мы решили остановиться на две ночи в Батуми. Так как заранее жилье не бронировали, пришлось искать его на месте. Более-менее нормальный вариант нашелся только в Кобулети. В первый день мы посетили дендропарк Шекветели. Настоятельно рекомендуем: красивый парк, много деревьев, птички, лемуры, питьевые фонтанчики. Вход бесплатный.

На второй день мы решили прокатиться на канатной дороге «Арго» в Батуми. Особого волнения из-за высоты не было, плавное движение кабинок позволяет насладиться видами. Уже на самом верху мы подоспели к шоу: грузинские парни и девушки исполнили несколько танцев и песен.

Дальше наш путь лежал в город Мцхета. Там мы решили только переночевать перед перевалом и границей. Но когда приехали в этот древний город, он нас покорил. На данный момент это небольшое поселение — чистое, уютное, с мощеными улочками. Настоящая душа Грузии. Здесь находится большое количество святынь, а еще на территории очень красиво и ухоженно, много цветов и зелени. Гулять там одно удовольствие! Вместо одной запланированной ночи мы решили остаться на две.

После Мцхеты мы направились к границе. Стояли четыре часа — и вот мы в России. Почти не останавливаясь (только на ночевку), мы благополучно вернулись домой 6 августа. Таким образом, наш отдых длился почти пять недель.

Наш бюджет:

Топливо (около 600 литров) — €585.

Жилье в Грузии (в общей сложности 12 ночей) — €240.

Кемпинг в Турции — €190.

Еда, развлечения — около €850.

Итого большая поездка на семью из четырех человек обошлась нам в €1865.

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