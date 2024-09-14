Байден и Стармер встретились и послали четкий сигнал Путину 14.09.2024, 10:28

В ходе переговоров лидеров США и Британии тема Украины была одной из основных.

В пятницу, 13 сентября, в Вашингтоне прошла встреча президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера. В ходе переговоров тема Украины была одной из основных.

Детали опубликованы на сайте Белого дома.

Сообщается, что лидеры тщательно и глубоко обсудили вопросы внешней политики, которые представляют особый интерес для их стран. Речь в первую очередь шла об Украине и российской агрессии. Байден и Стармер подчеркнули в очередной раз, что их поддержка Киева непоколебима.

«Они высказали серьезную обеспокоенность в связи с поставками Ираном и КНДР смертоносного оружия России, а также поддержкой Китаем российской военной машины», — говорилось в сообщении администрации президента США.

Известно, что лидеры также обсудили снятие ограничений с Украины на использование дальнобойного западного оружия по территории РФ.

По данным издания The Guardian, эта тема была одной из основных и было принято принципиальное решение разрешить Украине бить по военным объектам в РФ ракетами Storm Shadow. Стороны не стали официально об этом объявлять.

Стармер после переговоров намекнул журналистам, что важных решений и заявлений стоит ожидать после заседания Генассамблеи ООН в конце сентября.

«Мы пришли к сильной позиции», – сказал британский премьер.

На встрече президент США послал сигнал российскому диктатору Владимиру Путину. Он подчеркнул, что России не дадут одержать победу в войне против Украины.

«Путин не победит», — сказал американский лидер.

Известно, что на встрече Байден и Стармер также обсудили военную операцию Израиля в Газе, терроризм иранских прокси в Красном море, энергетическое сотрудничество и прочие важные темы.

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