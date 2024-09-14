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Белорусу, объявившему голодовку из-за застрявшего в Клайпеде автомобиля, стало плохо

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  • 14.09.2024, 10:35
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Белорусу, объявившему голодовку из-за застрявшего в Клайпеде автомобиля, стало плохо

Его забрала скорая.

53-летнему белорусу Григорию Алексиевичу, который объявил в Клайпеде 8 сентября голодовку, стало плохо и его забрала скорая помощь. Об этом он сам сообщил «Новой газете. Балтия», прислав видео из скорой.

— Потемнело в глазах, резко обмякли руки и ноги. Сейчас тяжело говорить, — уточнил мужчина, который, по его словам, в этот момент находился на Клайпедской территориальной таможне. — Врачи подозревают сердечный приступ.

Медики, прибывшие по вызову, уточнили, что Григория Алексиевича госпитализируют в Клайпедскую университетскую больницу. Ранее он рассказывал, что готов держать бессрочную голодовку.

— Наверное, нервы сдают, — предположил беларус.

Накануне казалось, что его голодовка имела результат.

Логистическая компания, которая занимается оформлением таможенных документов, передала автомобиль в порт Клайпеды, а белорусу выдали транзитные номера.

— Я думал, что все получилось, но когда я пришел в порт, мне назвали прежние аргументы, сославшись на санкционные ограничения, — добавил Григорий.

Напомним, гибридный Honda CR-V (2020 г. в.) Григорий Алексиевич выиграл на популярном американском аукционе Copart в апреле 2024 года. Пока внедорожник находился на пути в Литву, были приняты меры по ужесточению санкций в отношении граждан Беларуси. С 4 июня 2024 года, чтобы ввезти некоторые легковушки (с двигателем объемом более 1,9 литра), нужно предоставить дополнительные документы. В том числе декларацию производителя транспортного средства о том, что автомобиль не будет продан в Россию. Разумеется, такой справки у покупателей нет — американские аукционы их не выдают.

В результате, по неофициальным данным, около 4 тысяч легковушек, приобретенных белорусами, застряли в Клайпеде. Владельцы этих автомобилей утверждают, что при обсуждении ограничений была предусмотрена оговорка: если машины были приобретены до 1 июля, то их выпускать в обращение можно. Но этот аргумент не убеждает литовские власти.

На прошлой неделе белорус приехал в Клайпеду, чтобы на месте разобраться в проблеме. Однако исчерпав возможности, объявил голодовку.

Несмотря на то что сейчас мужчина находится в больнице, он продолжает голодовку, отказывается принимать еду и лекарства. В разговоре с «Новой газетой. Балтия» он упомянул, что, кроме беларуского, у него есть гражданство США. В медучреждении его приняли как американца и общаются с ним по-английски.

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