Зеленский раскрыл детали откровенного разговора с Трампом 8 14.09.2024, 10:59

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Речь шла о мирном плане.

В конце июля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. В интервью американскому журналисту CNN Фариду Закарии президент Украины раскрыл некоторые детали этой беседы.

Он рассказал, что Трамп выразил приверженность украинскому государству и понимание, как сложно выжить во время войны.

Зеленский отметил, что поделится мирным планом с обоими кандидатами в президенты США - Дональдом Трампом и Камалой Харрис, а также с действующим американским президентом Джо Байденом. Он назвал это честным и правильным решением. Только после этого мирный план обнародуют обществу.

Кроме того, президент Украины прокомментировал поведение Трампа во время дебатов с Харрис 10 сентября, на которых тот дважды уклонялся от прямого ответа на вопрос, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну, и говорил, что ее окончание в интересах США.

Он подчеркнул, что не понимает этих заявлений Трампа, потому что не знает, что он имел в виду.

«Но моя позиция, что предвыборный период и предвыборные заявления - это предвыборные заявления. Иногда они не очень реальны. Эти заявления, конечно, заставили нас переживать за наших людей. Но я имел телефонный разговор с Дональдом Трампом и он был очень благосклонен, у нас был хороший разговор... Он понимает, как трудно выжить во время войны. Именно поэтому я хочу поделиться этим планом, чтобы услышать его реакцию», - добавил Зеленский.

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