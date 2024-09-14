Путин злит свою армию 2 14.09.2024, 11:15

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Виктор Небоженко

Глава Кремля ступил на опасную стезю.

Путин злится на российскую армию за поражение в войне против Украины и хочет сделать ее «козлом отпущения», но это очень опасно, так как в имперской идеологии армия является одной из скреп, базовых ценностей российского общества.

Путинская Россия скорее возложит вину за украинский провал и мировой позор на Путина и его окружение, чем на армию.

Вот почему Путин, под видом борьбы с военной коррупцией, начал кампанию по дискредитации российской армии и ее генералитета.

Путин хочет, руками министра обороны РФ, православного бухгалтера Белоусова «раскулачить» российский генералитет.

Это должно ослабить армию и усилить ФСБ.

Только после этого Путин пойдет на международные мирные переговоры, обвинив в своей авантюре и военном поражении в Украине российскую армию и предателей-либералов.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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