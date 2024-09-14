«До сих пор с содроганием вспоминаю походы в роскошные бутики, где она одевалась» 17 14.09.2024, 11:23

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Истории белорусов, которые не раз были женатыми.

Спрашивать совета об отношениях у тех, кто с молодости счастливы в браке, возможно, не самый эффективный вариант. Таким людям особенно нечего анализировать — их опыт и так хороший. Поэтому «Зеркало» поговорило с белорусами, которые прежде чем найти своего человека, прошли через сложные, долгие и неудачные отношения. И не одни. Теперь они точно знают, что бы посоветовали себе в прошлом — рассказываем.

Имена собеседников изменены в целях их безопасности.

«Теперь убежден, что спасти разваливающийся брак невозможно»

За свою жизнь 57-летний Роман был трижды в официальных браках и еще дважды — в так называемых гражданских. Причем каждый из этих союзов, кроме последнего, подходил к концу по разным причинам.

— С первой женой познакомился на свадьбе товарища, по сути, случайно. Почти сразу поженились. Это было за месяц до того, как я окончил военный институт. Мне нужно было ехать служить в далекий гарнизон, и считалось, что лучше делать это уже с женой, — вспоминает собеседник. — Отчасти это было логично, но не стоило расписываться впопыхах, как сделал я. В итоге — абсолютное непонимание друг друга. Она была старше меня и хотела быть лидером в семье, принимать решения, указывать, что я должен делать и как. Притирались в браке 11 лет — но на пользу это так и не пошло.

В браке у пары родился сын. Но это не укрепило отношения — наоборот. По словам Романа, оказалось, что даже подходы к воспитанию ребенка у них были абсолютно разными.

— Плюс все происходило в 1990-е. Проблемы были с жильем, работой, деньгами, — вспоминает беларус. — Все, что я делал ради нас, она осуждала и критиковала. Я не чувствовал себя мужчиной, но не разводился как раз потому, что был ребенок. Просто сжимал зубы и молчал, а не решал как-то эту проблему. Это была моя главная ошибка.

В итоге жена с ребенком уехала от Романа в родной город, но развелись супруги лишь спустя три года. На бумаге до 15-летия брака пара «не дотянула» всего ничего. Еще будучи женатым Роман познакомился с женщиной, с которой у него закрутился роман. Он честно ей признавался, что официально все еще женат, и потому пара жила вместе без регистрации отношений. Хотя даже если не учитывать этот факт, Роман все равно называет то время лишь «попыткой играть в семью».

— Она была и хозяйственная, и симпатичная, и для свекрови «послушная»… Казалось бы, что не так? А домой после работы часто идти просто не хотелось. Не видел в ней жены. Уж слишком она была домашняя и тихоня, — признается Роман. — Я пытался ее увлечь чем-то, чтобы как-то интересно проводить время, но тщетно. Почему жил с ней? Видимо, сработал контраст с предыдущей женой. Зато вторая возлюбленная была очень ревнива.

Из-за этого всего Роман предпринимал попытки расстаться, но все равно, немного побыв в одиночестве, он возвращался к ней. По признанию собеседника, так просто было «проще и удобнее».

— Мы даже не ругались. И о существующей проблеме не говорили, — вспоминает мужчина. — Вот когда пора было идти к семейному психологу. Однако это я сейчас понимаю, тогда не думал об этом. Спустя девять лет мы окончательно расстались — снова по моей инициативе.

Со следующей избранницей мужчина познакомился в интернете. Она стала его второй официальной супругой. Женщина была не из Минска, где жил Роман, а из небольшого города — это и сыграло роль в образовании семьи.

— После предыдущего опыта к браку я уже относился скептически. Но она была с ребенком, к тому же ради отношений со мной решилась уйти с хорошей работы и переехать в столицу. Я посчитал, что должен предложить ей «компенсацию», и сделал предложение, — объясняет Роман свое решение.

В итоге выяснилось, что жена ему изменяла. Неверность она объяснила тем, что Роман «не дал ей уверенности в себе». А тот в свою очередь стал «переживать, пытаться понять, что сделал не так».

— Даже пытался простить ее, но она снова изменила мне. Сейчас уверен, что был для нее просто возможностью переехать в столицу, — считает собеседник. — А я просто повелся на красоту.

На момент того расставания Роману было уже почти 50, однако ставить крест на личной жизни он не собирался. Вместо этого активно знакомился с женщинами в сети. Говорит, что встреч было много, но зацепила одна.

— Мы с ней совпали по духу, и я «поплыл». Просто не хотел обращать внимание на «красные флаги», а они были, — вспоминает мужчина. — Хотя я был финансово независим, она оказалась намного состоятельнее меня. Рядом с ней я, признаюсь, чувствовал себя ущербным. До сих пор с содроганием вспоминаю походы в роскошные бутики, где она одевалась. Я раньше и носа туда не показывал!

Тем не менее Роман переехал в большую квартиру своей новой возлюбленной. Она делала ему дорогие подарки, каких он сам ей сделать не мог. Все это вызывало у него дискомфорт, несмотря на то что партнерша «прямо про финансы ничего не говорила».

— Зато постоянно пыталась меня переделать, перевоспитать. Это напрягало, — говорит Роман. — Стоит сказать, в этот раз мы все же не замалчивали проблемы, обсуждали их. Она даже ходила к психологу и на какое-то время стала спокойнее. Надолго, правда, этого не хватало.

В итоге через пять лет брака — после серии скандалов — Роман ушел из семьи.

— Каждый раз давал себе и партнерше второй шанс. Но делать этого нельзя никогда, — считает собеседник. — Это бесполезно и зря потраченное время. Теперь убежден, что спасти уже развалившийся брак невозможно. Не знаю, где этот маячок, который будет заранее предупреждать… Если бы знал, не было бы столько негативного опыта.

В то же время мужчина говорит, что во многих случаях все мог бы спасти диалог между партнерами. А если не получается, то, пока отношения еще окончательно не закончились, обязательно стоит пойти к семейному психологу, уверен Роман.

— У меня расставания всегда были очень болезненными. С сильными переживаниями. Все из-за моих сильных влюбленностей, чувств, — считает Роман. — Может потому и надеялся каждый раз, что со временем притремся друг к другу.

Сейчас мужчина в третьем браке. Вместе пара уже четыре года.

— Жена почти на 15 лет младше меня. Она умница, красавица, прекрасная хозяйка, великолепно готовит, — рассказывает мужчина. — К этому браку я подошел чрезвычайно осознанно. Еще до того как познакомился со своей нынешней женой, пошел к психологу и, должен сказать, почерпнул там много полезного.

Главным, что Роман вынес из сеансов, он называет «осознание, что женщины и мужчины абсолютно разные по природе».

— Теперь знаю, что мужчина тоже должен проявлять терпение. Ну и я считаю, что в семье обязательно должно быть разделение обязанностей. Мужчина — добытчик, а женщина — хранительница домашнего уюта, — поясняет Роман. — Сейчас моя женщина не работает, потому что я не хочу этого. Считаю, что домашние обязанности и так тяжелый труд.

Если бы смог вернуться в прошлое, то Роман изменил бы подход к знакомству и построению отношений. Именно с конфетно-букетного периода могут начаться более глубокие проблемы в будущем, по мнению собеседника.

— При знакомстве нельзя стараться быть лучше, чем есть на самом деле, — считает он. — Надо быть собой и озвучивать все свои пожелания и жизненные приоритеты. Тогда потом не будет сюрпризов… А еще не надо стесняться «розовых соплей», тактильности. Жену нужно обнимать. Ну и чаще говорить, что любишь ее.

«Любовница у меня появилась еще за неделю до свадьбы»

Впервые 43-летний Анатолий женился в 25 лет. Тогда он жил в США, куда приехал незадолго до этого по студенческой программе и остался. Его избранница была из России.

— Я был не лучшим мужем. Много гулял. Почему? У меня нет «правильного» ответа — наверное, потому что мог, — говорит Анатолий. — В Штатах у меня был небольшой бизнес. Когда есть время и финансовые возможности, то неудивительно, что физически здоровый мужчина немного гуляет. Тем более быт убивает любовь.

При этом собеседник подчеркивает: это его субъективное мнение. Несмотря на то что супруга его «постоянно ловила на изменах», распался брак не из-за этого. По возвращении в Беларусь Анатолий попал за решетку по экономическому делу. Жена его ждала какое-то время, но в итоге ушла. В браке пара пробыла 12 лет.

— Правда потом супруга просилась вернуться, но это не в моих принципах. Хотя сам бы я от нее не ушел. Не люблю расставаться, — замечает белорус.

Вторую жену Анатолий нашел в приложении для знакомств. Говорит, какое-то время после развода часто менял партнерш, а потом влюбился.

— Мне казалось, что я нашел женщину своей мечты. Она бывшая модель, красотка. Предложение сделал ей почти сразу, — вспоминает он. — Свадьбу тоже сыграли быстро. Но тот брак я называю анекдотом: продлился он всего месяц.

Буквально сразу же после медового месяца супруги разошлись. Анатолий говорит, что хотя избранница ему очень нравилась внешне, понял: в постели она его все-таки совсем не устраивала.

— В сексуальном плане у нас был полный разлад, — говорит собеседник. — Наверное, поэтому еще за неделю до свадьбы у меня снова появилась любовница. В итоге она и стала моей третьей женой.

Этот брак Анатолий считает удачным, несмотря на существенную разницу в возрасте. Он старше своей супруги на 20 лет.

— Не скажу, что и в этом браке все идеально, — тут же замечает Анатолий. — Но мы уже три года вместе, у нас растет дочь. И хотя иногда мне кажется, что я ращу сразу двух маленьких девочек: жену и дочь, — с более молодой супругой мне как-то комфортнее. С предыдущими возлюбленными разница в возрасте была не такая значительная. И мне кажется, что это тоже сыграло свою роль.

По мнению Анатолия, у женщин, которые младше его, больше энергии и меньше жизненного опыта. Последнее, говорит белoрус, для отношений иногда играет в плюс.

— Молодым жизнь не успела набить шишек и синяков на душе. Мне очень нравятся независимые и уверенные в себе красавицы, которые сами пробивают себе дорогу. Но жениться на такой — упаси бог. Потому я выбрал супругу младше себя, которая полностью полагается на меня. Ко мне испытывает не только любовь, но и уважение, — описывает собеседник. И добавляет: — Хотя не подчиняется мне, сама командует.

Свой предыдущий опыт Анатолий не рассматривает как основу для каких-то серьезных выводов для себя. Он утверждает, что жизнь человека ничему не учит.

— Меня эти два брака, которые были раньше, точно ничему не научили, — признается он. — И я бы точно ничего не стал менять. Спасать браки так и вовсе нет смысла. Как по мне, это глупая формулировка. Если семья не получилась, то и спасать нечего. Можно только оттянуть неизбежное.

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