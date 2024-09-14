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ВСУ зашли еще в один район в Курской области

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  • 14.09.2024, 11:30
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ВСУ зашли еще в один район в Курской области

Опубликована карта.

Украинские войска вошли в еще один район Курской области РФ. У Сил обороны Украины есть продвижение в районе Веселого Глушковского района, сообщалось также о боях в районах населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.

Имеют продвижение украинцы и в районе Суджи, тем временем российское командование перебросило на Курщину действовавшие в Африке подразделения из наемников ЧВК «Вагнер». Об этом идет речь в аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

Украинские силы недавно продвинулись в Глушковском районе Курской области, расположенном к западу от Корневского района, где уже действуют украинские войска. 13 сентября в Глушковском районе шли штурмы Сил обороны Украины.

Аналитики ISW нашли геолокационные кадры от 13 сентября, подтверждающие продвижение украинских войск к югу от Веселого (в трех километрах от украинско-российской границы).

В то же время некоторые российские источники уверяли, что украинские силы атаковали юго-западнее Глушково в районе Нового Пути, Веселого и Медвежьего (восточнее Веселого), хотя один из российских «военкоров» опровергал, что украинские воины вошли в Веселое.

В то же время в Кореневском районе продвижение есть как у украинцев, так и у россиян.

Согласно геолокационным кадрам от 12 сентября, Силы обороны имеют продвижение в северо-восточной части Черкасского Поречного (на севере от Суджи). В то же время другие геолокационные кадры подтверждают захват российскими войсками села Снагость (южнее Коренево). А вот доказательств утверждений российских пропагандистов о том, что войска РФ вернули контроль над Покровским и Обуховкой (юго-восточнее Коренево) до сих пор не нашли подтверждений.

Тем временем российские военные блогеры уверяют, что россияне имели продвижение в южной части Русской Конопельки (восточнее Суджи) и западнее Любимовки (юго-восточнее Коренево). Украинские войска, по их сообщениям, продвинулись к северо-востоку от Погребков (севернее Суджи) и к востоку от Коренево, и продолжали наступать близ Обуховки, Ольговки (оба к востоку от Коренево), а также близ Камышевки, Борков и Фанасеевки (на севере и юго-востоке от Суджи).

Также россияне уверяли, что армия РФ контатаковала на линии Любимовка – Толстый Луг – Дарьино (в трех км от границы с Сумщиной) и якобы освободила Краснооктябрьское.

В то же время, со ссылкой на CNN аналитики отметили, что на Курщину российское командование перебросило «вагнеровцев», ранее вероятно действовавших в Африке. Эти силы лучше оснащены и обучены, чем действующие на Курском направлении подразделения регулярной армии РФ. По предположениям ISW, речь может идти либо об личном составе российского Африканского корпуса, либо о частной военной компании «Бригада Медведь», которая, по некоторым сообщениям, прибыла из Африки после начала операции ВСУ на Курщине.

В целом на Курщине действуют по меньшей мере два батальона из состава 155-й отдельной морской пехотной бригады и подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии 51-го полка ВДВ и 173-го разведывательного батальона.

Подразделения российского 56-го полка 7-й дивизии воздушно-десантных войск, как сообщается, действуют в Вишневке и Комаровке (обе юго-западнее Коренево).

Подразделения 51-го полка воздушно-десантных войск замечены в районе Снагости, Краснооктябрьского и Апанасовки (южнее Коренево).

Вблизи Суджи действуют подразделения чеченского отряда спецназа «Ахмата» «Аида», кадыровцы из 204 полка замечены в Черкасском Поречном.

Также в боях на Курщине задействованы подразделения 810 отдельной морской пехотной бригады Черноморского флота РФ.

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