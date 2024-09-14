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Белорускам предлагают вип-шопинг со стилисткой в Италии

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  • 14.09.2024, 11:38
  • 1,248
Белорускам предлагают вип-шопинг со стилисткой в Италии
Татьяна Кейзерова. Фото из ее инстаграма

Но есть странный нюанс.

Минский блогер, стилистка, главный редактор сайта о моде salon375.by Татьяна Кейзерова предлагает белорусским женщинам сгонять в бутики Милана на шопинг. Цена впечатляет, но есть необычный бонус — инвалид первой группы, пишет «Наша Ніва». Догадаетесь, для чего в компанию специально приглашают такого человека?

Стоимость тура, который продлится меньше недели, — 1600 евро. В эту сумму входят трансфер Минск-Каунас, перелет в Милан и обратно в Литву, 4-звездочный отель в Италии и три дня шопинга в аутлетах модных брендов в компании стилистки — самой Татьяны. Она обещает, что поможет каждой из участниц приобрести вещи, которые будут подходить, а также гармонично сочетаться между собой.

Но самое интересное то, что блогер обещала обеспечить участницам приоритетный проезд через белорусско-литовскую границу. Предложение интригует, особенно с учетом того, что люди проводят на границе много часов. Как же возможно обойти систему?

Одна из читательниц «Нашай Нівы» спросила у Татьяны, как она планирует обеспечить тот самый приоритетный проезд. И вот какой получила ответ:

«У нас будет маршрутка на литовских номерах и инвалид первой группы».

Людям с инвалидностью такой степени разрешается проезд через границу без очереди. Этим и хочет воспользоваться организатор шоп-тура.

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