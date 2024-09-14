Украинские танкисты применили уникальную тактику против вражеских FPV-дронов 14.09.2024, 11:46

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Главком ВСУ Сырский рассказал, как в мире хотят перенять их опыт.

Украинские воины-танкисты обладают передовым опытом ведения боевых действий в условиях войны нового типа. В настоящее время они используют уникальную тактику применения бронетехники на основе эффективного противодействия вражеским FPV-дронам и другим беспилотным средствам.

«Едва ли не весь мир сегодня желает перенять опыт украинских бойцов». Об этом в День танковых войск рассказал в Telegram главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

«Благодарю тысячи украинских танкистов, которые в эти минуты дают отпор московскому агрессору на передовой. Дорогие воины! Примите самые искренние поздравления! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия», – подчеркнул военачальник.

Отдельно он поблагодарил украинских танкостроителей, инженеров-механиков и мастеров, которые круглосуточно ремонтируют и восстанавливают украинскую и трофейную бронетехнику, которая и дальше будет уничтожать российских захватчиков.

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